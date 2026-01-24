इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को हराकर सीरीज में की बराबरी, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला श्रीलंकाई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 68 रन तक अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद कप्तान चरिथ असलंका (45), धनंजय डी सिल्वा (40) और पवन रत्नायके (29) ने अहम पारियां खेलते हुए टीम के स्कोर को 49.3 ओवर में 219 तक पहुंचाया। जवाब में इंग्लैंड ने जो रूट (75), हेरी ब्रुक (42), बेन डकेट (39) और जोस बटलर (33*) की पारियों के दम पर 46.2 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

उपलब्धि डी सिल्वा ने पूरे किए 4,000 लिस्ट-A रन श्रीलंकाई बल्लेबाज डी सिल्वा ने अपनी 40 रनों की पारी के दौरान 33वां रन बनाने ही लिस्ट-A करियर में अपने 4,000 रन पूरे कर लिए। उनके अब 160 मैचों की 151 पारियों में करीब 29 की औसत से 4,007 रन हो गए हैं। इनमें से 1,905 रन उन्होंने 92 वनडे मैच की 84 पारियों में बनाए हैं। उन्होंने लिस्ट-A में 6 शतक और 18 अर्धशतक जड़े हैं। इनमें से 11 अर्धशतक श्रीलंका की ओर से खेलते हुए आए हैं।

Advertisement

अर्धशतक रूट ने जड़ा 45वां अर्धशतक इंग्लैंड से रूट ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 45वां और श्रीलंका टीम के खिलाफ 11वां अर्धशतक रहा। वह अपनी पारी में 90 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 75 रन बनाकर आउट हुए। उनके अब वनडे करियर में 188 मैचों की 177 पारियों में 48.79 की औसत और 87.40 की स्ट्राइक रेट से 7,466 रन हो गए हैं। इसमें 45 अर्धशतक के अलावा 19 शतक भी शामिल है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 166* का रहा है।

Advertisement