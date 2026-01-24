इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को हराकर सीरीज में की बराबरी, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने मेजबान श्रीलंका क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 5 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। इंग्लिश टीम को पहले मैच में हार मिली थी। कोलंबो में हुए मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 का स्कोर बनाया था। जवाब में इंग्लिश टीम ने 46.2 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
श्रीलंकाई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 68 रन तक अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद कप्तान चरिथ असलंका (45), धनंजय डी सिल्वा (40) और पवन रत्नायके (29) ने अहम पारियां खेलते हुए टीम के स्कोर को 49.3 ओवर में 219 तक पहुंचाया। जवाब में इंग्लैंड ने जो रूट (75), हेरी ब्रुक (42), बेन डकेट (39) और जोस बटलर (33*) की पारियों के दम पर 46.2 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
उपलब्धि
डी सिल्वा ने पूरे किए 4,000 लिस्ट-A रन
श्रीलंकाई बल्लेबाज डी सिल्वा ने अपनी 40 रनों की पारी के दौरान 33वां रन बनाने ही लिस्ट-A करियर में अपने 4,000 रन पूरे कर लिए। उनके अब 160 मैचों की 151 पारियों में करीब 29 की औसत से 4,007 रन हो गए हैं। इनमें से 1,905 रन उन्होंने 92 वनडे मैच की 84 पारियों में बनाए हैं। उन्होंने लिस्ट-A में 6 शतक और 18 अर्धशतक जड़े हैं। इनमें से 11 अर्धशतक श्रीलंका की ओर से खेलते हुए आए हैं।
अर्धशतक
रूट ने जड़ा 45वां अर्धशतक
इंग्लैंड से रूट ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 45वां और श्रीलंका टीम के खिलाफ 11वां अर्धशतक रहा। वह अपनी पारी में 90 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 75 रन बनाकर आउट हुए। उनके अब वनडे करियर में 188 मैचों की 177 पारियों में 48.79 की औसत और 87.40 की स्ट्राइक रेट से 7,466 रन हो गए हैं। इसमें 45 अर्धशतक के अलावा 19 शतक भी शामिल है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 166* का रहा है।
प्रदर्शन
श्रीलंका के खिलाफ दमदार रहा है रूट का प्रदर्शन
रूट का श्रीलंका के खिलाफ वनडे में प्रदर्शन काफी दमदार रहा है। उन्होंने अपने वनडे करियर में सर्वाधिक रन इसी टीम के खिलाफ बनाए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अब तक 31 मैचों की 28 पारियों में 62.57 की औसत और 83.74 की स्ट्राइक रेट से 1,314 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 121 रन का रहा है। वह इस टीम के खिलाफ 3 विकेट लेने में भी सफल रहे हैं।