LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / अमेरिका: मिनियोपोलिस में ICE एजेंट्स ने युवक को गोली मारी, महीनेभर में दूसरी हत्या
अमेरिका: मिनियोपोलिस में ICE एजेंट्स ने युवक को गोली मारी, महीनेभर में दूसरी हत्या
मिनियोपोलिस में ICE एजेंट्स ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी

अमेरिका: मिनियोपोलिस में ICE एजेंट्स ने युवक को गोली मारी, महीनेभर में दूसरी हत्या

लेखन आबिद खान
Jan 25, 2026
09:38 am
क्या है खबर?

अमेरिका में सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंट्स के द्वारा लोगों की हत्या किए जाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मिनेसोटा राज्य के मिनियोपोलिस में ICE एजेंट्स ने एक 37 वर्षीय युवक को गोली मार दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इसके बाद राज्य में पहले से चल रहे ICE विरोध प्रदर्शन और भड़क गए। हजारों लोग ट्रंप प्रशासन और ICE के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए।

घटना

कब और कैसे हुई घटना?

घटना दक्षिण मिनियापोलिस में 26वीं स्ट्रीट और निकोलेट एवेन्यू के पास हुई। यहां आव्रजन संबंधी कार्रवाई के दौरान ICE ने 37 वर्षीय एलेक्स प्रेटी को रोका। इसके बाद झूमाझटकी होने लगी और एजेंट्स ने एलेक्स के ऊपर पेपर स्प्रे उड़ाया। फिर नीचे गिरा दिया और कुछ ही देर बाद गोली चलने की आवाज आई और एलेक्स की मौत हो गई। घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं। आरोप है कि एलेक्स के पास बंदूक थी।

आरोप

पुलिस बोली- एलेक्स के पास लाइसेंसी बंदूक थी

मिनियापोलिस पुलिस प्रमुख ब्रायन ओ'हारा ने कहा कि एलेक्स के पास बंदूक का लाइसेंस था और वह कानूनी रूप से हथियार लेकर चल रहा था। वहीं, गृह सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा बंदूक लेकर पुलिस के पास आने और निहत्था करने के प्रयासों का हिंसक विरोध करने के बाद ICE एजेंट्स ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। व्हाइट हाउस के सलाहकार स्टीफन मिलर ने भी कहा कि अधिकारियों ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की।

Advertisement

बयान

ट्रंप बोले- मेयर और गवर्नर लोगों को भड़का रहे

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'युवक के पास बंदूक और 2 लोडेड मैगजीन थी। स्थानीय पुलिस कहां है? उन्होंने ICE को क्यों नहीं बचाया? ICE को खुद को बचाना था। हम वहां इसलिए हैं, क्योंकि घोटाला हुआ है, जिसमें अरबों डॉलर गायब हैं और गैर-कानूनी अपराधियों को डेमोक्रेट्स ने घुसने दिया है। आप जो देख रहे हैं, वह चोरी और घोटाले को छिपाने का एक तरीका है। मेयर और गवर्नर अपनी दिखावटी, खतरनाक और घमंडी बातों से बगावत भड़का रहे हैं!'

Advertisement

गवर्नर का बयान

गवर्नर बोले- एजेंट्स को तुरंत राज्य से बाहर निकालो

मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने कहा, "यह इमिग्रेशन एनफोर्समेंट का मामला नहीं रहा। यह हमारे राज्य के लोगों के खिलाफ संगठित क्रूरता का अभियान है और आज इस अभियान ने एक और जान ले ली। मिनेसोटा ने अब बहुत सह लिया। यह बीमार करने वाला है। राष्ट्रपति को इस अभियान को तुरंत खत्म करना चाहिए। हजारों हिंसक, अप्रशिक्षित अधिकारियों को हमारे राज्य से बाहर निकालो।' उन्होंने बताया कि उन्होंने व्हाइट हाउस से संपर्क किया और स्थिति पर चर्चा की।

पिछली घटना

7 जनवरी को एक महिला की गई थी जान

इससे पहले 7 जनवरी को 37 वर्षीय महिला रेनी गुड की भी ICE अधिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रेनी ICE एजेंट्स से बहस के बाद कार में बैठकर जा रही थीं, इसी दौरान उनके वाहन पर गोलीबारी की गई, जिसमें रेनी की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही मिनियापोलिस में रोजाना बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों लोग कड़ाके की ठंड में सड़कों पर उतरे हुए हैं।

Advertisement