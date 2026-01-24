WPL 2026: DC ने RCB को हराकर दर्ज की तीसरी जीत, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 15वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 7 विकेट से हरा दिया। यह उसकी इस संस्करण में तीसरी जीत है। यह RCB की मौजूदा संस्करण में पहली हार है। उसने लगातार 5 मुकाबले जीते थे। RCB ने मैच में केवल 109 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसे DC ने केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आइए इस मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा DC ने इस तरह दर्ज की जीत मैच में DC ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। RCB ने एक समय 5 ओवर में 30 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद लगातार गिरे विकेटों के कारण पूरी टीम 20 ओवर में 109 पर ढेर हो गई। कप्तान स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। जवाब में DC ने शफाली वर्मा (16), लौरा वोल्वार्ड्ट (42*) और जेमिमा रोड्रिग्स (24) की पारियों से 15.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

गेंदबाजी कैसी रही DC की गेंदबाजी? मैच में DC की गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए RCB की बल्लेबाजों को क्रिज पर टिकने का मौका नहीं दिया। तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा ने 4 ओवर में 26 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए। चिनेल हेनरी ने 4 ओवर में 22 रन, मरिजाने कप्प ने 4 ओवर में 17 रन और मीनू मणि ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2-2 विकेट झटके। श्रीचरणी ने 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिया।

निराशा RCB ने बनाया पहली पारी का तीसरा सबसे छोटा स्कोर RCB अब WPL इतिहास में पहली पारी में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे छोटा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है। उसने इस मामले में मुंबई इंडियंस (MI) की बराबरी कर ली, जिसने WPL 2023 में DC के खिलाफ पहली पारी में 109/8 का स्कोर बनाया था। इस सूची में DC (105 बनाम MI, 2023) और गुजरात जायंट्स (105/9 बनाम DC, 2023) संयुक्त रूप से पहले और गुजरात जायंट्स (107/7 बनाम RCB, 2024) दूसरे पायदान पर मौजूद है।

