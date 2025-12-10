IMDb पर 'सैयारा' और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का बोलबाला, 'छावा' से 'पंचायत' तक सबको पछाड़ा

इस साल दर्शकों ने किन फिल्मों और वेब सीरीज को सबसे ज्यादा पसंद किया, इसका ऐलान इंटरनेट मूवी डाटाबेस यानी IMDb ने कर दिया है। एक ओर जहा 'सैयारा' ने बड़े पर्दे पर धमाका किया, वहीं IMDb की सबसे लोकप्रिय फिल्मों की सूची में भी इसने नंबर 1 बनकर सबका ध्यान खींच लिया है। उधर आर्यन खान की वेब सीरीज ' द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ' भी डिजिटल की दुनिया में 'पाताल लोक' से लेकर 'पंचायत' तक सबको पीछे छोड़ दिया है।

लोकप्रिय फिल्में इस साल की 10 सबसे लोकप्रिय फिल्मों में 'सैयारा' सबसे ऊपर IMDb ने साल 2025 में दर्शकों के बीच सबसे लोकप्रिय 10 भारतीय फिल्मों की सूची जारी की है। इसमें सबसे ज्यादा पेज व्यूज पाने वाली फिल्मों को शामिल किया गया है। सबसे ज्यादा लोकप्रियता पाने वाली फिल्म 'सैयारा' इस सूची में सबसे ऊपर रही। इसके बाद 'महावतार नरसिम्हा' और 'छावा' सबसे ज्यादा पसंद की गईं। अन्य लोकप्रिय फिल्मों में 'कांतारा: चैप्टर 1', रजनीकांत की 'कुली', 'ड्रैगन', 'सितारे जमीन पर', 'देवा', 'रेड 2', और 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' शामिल हैं।

वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने सबको छोड़ा पीछे IMDb की 2025 की 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय वेब सीरीज की सूची में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पहले स्थान पर विराजमान है। उधर 'ब्लैक वारंट' को दूसरा, 'पाताल लोक सीजन 2' को तीसरा और 'पंचायत सीजन 4' को चौथा स्थान मिला है। अन्य लोकप्रिय सीरीज में वाणी कपूर की 'मंडला मर्डर्स', 'खाकी: द बंगाल चैप्टर', 'खौफ', 'स्पेशल ओप्स सीजन 2', 'द फैमिली मैन 3' और 'क्रिमिनल जस्टिस: ए फैमिली मैटर' शामिल हैं।

Advertisement

लोकप्रियता 'सैयारा' से स्टार बने अहान पांडे और अनीत पड्डा 'सैयारा' की बात करें तो इस फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म से जहां चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा, वहीं बतौर लीड हीरोइन अनीत पड्डा की ये पहली फिल्म थी। दोनों की खूबसूरत केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 579 करोड़ रुपये कमाए थे। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

Advertisement