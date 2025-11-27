समीर वानखेड़े पर रेड चिलीज का पलटवार, कहा- बदनीयती साबित करने को सबूत चाहिए, भावनाएं नहीं

सुपरस्टार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि की शिकायत के खिलाफ अपना बचाव किया है। ये शिकायत कंपनी की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के कारण दायर की गई थी, जिसे शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने निर्देशित किया है। रेड चिलीज का दावा है कि ये शो काल्पनिक है और इसका मकसद किसी भी असल सरकारी अधिकारी या जांच मामले को बदनाम करने का नहीं है।

मकसद मनोरंजन के मकसद से बनाया गया शो- वकील वकील ने कहा कि ये शो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और किसी व्यक्ति या संस्थान को सीधे निशाना बनाने का इरादा नहीं है। सीरीज में दिखाया गया कि कंटेंट मनोरंजन और व्यंग्य के रूप में है और इसका किसी असली केस (जैसे कोर्डेलिया क्रूज केस) से सीधा संबंध नहीं है। व्यंग्यात्मक कहानी हमेशा वास्तविक घटनाओं पर आधारित नहीं होती। अगर कहानी काल्पनिक है तो उसे किसी असल व्यक्ति या असली केस से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

नीयत "ये ना कहें कि निर्माताओं की नीयत खराब थी" वकील के मताबिक, इस शो का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। केवल किसी के आहत होने से यह साबित नहीं हो जाता कि निर्माताओं की नीयत खराब थी। कानूनी तौर पर बदनीयती साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए, सिर्फ भावनाएं नहीं। वकील ने कहा कि कोई व्यक्ति सीरीज के कुछ छोटे हिस्सों को उठाकर ये दावा नहीं कर सकता कि पूरी सीरीज उसी पर आधारित है या उसी को निशाना बना रही है।