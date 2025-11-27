समीर वानखेड़े पर रेड चिलीज का पलटवार, कहा- बदनीयती साबित करने को सबूत चाहिए, भावनाएं नहीं
क्या है खबर?
सुपरस्टार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि की शिकायत के खिलाफ अपना बचाव किया है। ये शिकायत कंपनी की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के कारण दायर की गई थी, जिसे शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने निर्देशित किया है। रेड चिलीज का दावा है कि ये शो काल्पनिक है और इसका मकसद किसी भी असल सरकारी अधिकारी या जांच मामले को बदनाम करने का नहीं है।
मकसद
मनोरंजन के मकसद से बनाया गया शो- वकील
वकील ने कहा कि ये शो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और किसी व्यक्ति या संस्थान को सीधे निशाना बनाने का इरादा नहीं है। सीरीज में दिखाया गया कि कंटेंट मनोरंजन और व्यंग्य के रूप में है और इसका किसी असली केस (जैसे कोर्डेलिया क्रूज केस) से सीधा संबंध नहीं है। व्यंग्यात्मक कहानी हमेशा वास्तविक घटनाओं पर आधारित नहीं होती। अगर कहानी काल्पनिक है तो उसे किसी असल व्यक्ति या असली केस से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
नीयत
"ये ना कहें कि निर्माताओं की नीयत खराब थी"
वकील के मताबिक, इस शो का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। केवल किसी के आहत होने से यह साबित नहीं हो जाता कि निर्माताओं की नीयत खराब थी। कानूनी तौर पर बदनीयती साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए, सिर्फ भावनाएं नहीं। वकील ने कहा कि कोई व्यक्ति सीरीज के कुछ छोटे हिस्सों को उठाकर ये दावा नहीं कर सकता कि पूरी सीरीज उसी पर आधारित है या उसी को निशाना बना रही है।
स्पष्टीकरण
ये कोर्डेलिया क्रूज ड्रग केस की डॉक्यूमेंट्री नही
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने कहा कि ये शो कोर्डेलिया क्रूज ड्रग केस की डॉक्यूमेंट्री नहीं है। इसका विचार उन अधिकारियों से लिया गया है, जो जरूरत से ज्यादा कठोर और सक्रिय हैं। प्रेरणा लेना और सीधा उसी केस पर आधारित होना दोनों अलग बातें हैं, इसलिए कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये सीरीज उसी केस की कहानी है। अगर किसी को लगता है कि इसका कुछ हिस्सा उसके बारे में है तो ये उनका देखने का नजरिया है।
मामला
क्या है मामला?
समीर वानखेड़े का आरोप है कि आर्यन खान के निर्देशन में बनी सीरीज में उनकी छवि को जानबूझकर गलत और नकारात्मक तरीके से पेश किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि इस सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाई जाए। बता दें कि 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक ऐसा किरदार दिखाया गया है, जो समीर से काफी हद तक मेल खाता है। इसी दृश्य को लेकर समीर ने ऐतराज जताया था।