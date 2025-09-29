अहान पांडे को अब एक्शन के मैदान में उतारेगा यशराज, अली अब्बास जफर से मिलाया हाथ

रिपोर्टं रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो बनेंगे अहान पिंकविला के मुताबिक, अहान के हाथ यशराज की एक धमाकेदार एक्शन फिल्म लग गई है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अली अब्बास जफर संभाल रहे हैं, जो सलमान खान की 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। अपने करियर के इस पड़ाव में अहान को अली जैसे बड़े निर्देशक का साथ मिला है और उनके निर्देशन में काम करने के लिए वो बेहद उत्साहित हैं। फिल्म में अहान ताबड़तोड़ एक्शन करते दिखेंगे।

चयन आदित्य ने अली को सुझाया अहान का नाम ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही है। YRF संग अहान की ये दूसरी फिल्म है। अली फिर 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' जैसा काम करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने दर्शकों से जमकर वाहवाही लूटी है। आदित्य चोपड़ा ने अली को अहान का नाम सुझाया। वो 'सैयारा' में उनके काम से प्रभावित हैं और अब उनका नया अवतार सामने लाने वाले हैं। स्क्रिप्ट तैयार है। फिल्म के संगीत पर काम चल रहा है।