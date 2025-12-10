'बॉर्डर 2' के टीजर रिलीज पर आया अपडेट

'बॉर्डर 2' के टीजर पर आ गया अपडेट, इस दिन सुनाई देगी सनी देओल की दहाड़

लेखन ज्योति सिंह 02:55 pm Dec 10, 202502:55 pm

क्या है खबर?

'गदर 2' और 'जाट' की सफलता के बाद, सनी देओल की आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' खूब चर्चा में हैं। इस बार वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्‌टी भी फिल्म का हिस्सा हैं। इसलिए लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं। निर्माताओं ने सभी कलाकारों की पहली झलक जारी कर दी है। अब 'बॉर्डर 2' के टीजर रिलीज को लेकर ताजा अपडेट आ गया है। हालांकि, चर्चा का विषय यह भी है कि टीजर लॉन्च में सनी हिस्सा लेंगे या नहीं।