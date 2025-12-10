'बॉर्डर 2' के टीजर पर आ गया अपडेट, इस दिन सुनाई देगी सनी देओल की दहाड़

'बॉर्डर 2' के टीजर पर आ गया अपडेट, इस दिन सुनाई देगी सनी देओल की दहाड़
क्या है खबर?
'गदर 2' और 'जाट' की सफलता के बाद, सनी देओल की आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' खूब चर्चा में हैं। इस बार वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी फिल्म का हिस्सा हैं। इसलिए लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं। निर्माताओं ने सभी कलाकारों की पहली झलक जारी कर दी है। अब 'बॉर्डर 2' के टीजर रिलीज को लेकर ताजा अपडेट आ गया है। हालांकि, चर्चा का विषय यह भी है कि टीजर लॉन्च में सनी हिस्सा लेंगे या नहीं।
टीजर
इस तारीख को रिलीज होगा 'बॉर्डर 2' का टीजर
'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज करने के लिए निर्माताओं ने विजय दिवस को चुना है। मूवी टॉकीज की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 दिसंबर, 2025 को मुंबई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें निर्माता टीजर जारी करेंगे। पहले टीजर लॉन्च कार्यक्रम अमृतसर में आयोजित होना था, लेकिन किसी वजह से इसे टाल दिया गया था। कार्यक्रम में निर्दशक अनुराग सिंह, वरुण, दिलजीत, अहान शामिल हाेंगे। इसके अलावा सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा के मौजूद रहने की उम्मीद है।
सनी
टीजर लॉन्च में सनी के शामिल होने पर संदेह
'बॉर्डर 2' के टीजर लॉन्च कार्यक्रम ने प्रशंसकों को खुश किया है, लेकिन फिल्म के मूल कलाकार सनी इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं, इस पर लोगों को संदेह है। जाहिर है कि अभिनेता के पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। इस दुखद घटना के बाद से सनी पब्लिक इवेंट से दूरी बनाए हुए हैं। रिपोर्ट की मानें तो, टीजर लॉन्च कार्यक्रम में उनका शामिल होना निश्चित तौर पर तय माना जा रहा है।