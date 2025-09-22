'कांतारा- चैप्टर 1' का ट्रेलर रिलीज, ऋषभ शेट्टी के खूंखार अवतार ने फिर उड़ाए होश

ऋषभ शेट्टी साल 2022 में फिल्म 'कांतारा' लेकर आए थे और उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया था। अब 3 साल बाद वो इस फिल्म का प्रीक्वल ' कांतारा- चैप्टर 1 ' लेकर आ रहे हैं, जिसे लेकर दर्शक बड़े बेसब्र हैं। इस फिल्म से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। इस पैन इंडिया फिल्म से सामने आईं झलकियों ने पहले ही सिनेप्रेमियों का उत्साह बढ़ा दिया था और अब इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर आ गया है।

ट्रेलर कैसा है फिल्म का ट्रेलर? फिल्म का ट्रेलर देख ऐसा लग रहा है कि अब एक बार फिर ऋषभ सिनेमाघरों पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। उनका भयावह अवतार और अंदाज रोंगटे खड़े करता है। विजुल्स चौंकाते हैं। फिल्म देख यकीनन दर्शकों की नींद उड़ने वाली है। प्रीक्वल पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और शानदार होने वाला है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी लाजवाब है, वहीं ऋषभ का लुक और डायलॉग्स भी ध्यान खींचते हैं। ट्रेलर में रुक्मिणी वसंत की झलक भी देखने को मिली है।

किरदार फिल्म में नागा साधु के किरदार में नजर आने वाले हैं ऋषभ 'कांतारा' की तरह 'कांतारा- चैप्‍टर 1' के भी लेखक, निर्देशक और हीरो भी ऋषभ शेट्टी ही हैं। फिल्म का निर्माण विजय किरागंदूर ने होम्बले फिल्म्स के बैनर तले किया है। ऋषभ इस फिल्म में एक नागा साधु की भूमिका में नजर आएंगे, जो नश्वर और दिव्य के बीच एक पुल की तरह है। प्राचीन रीति-रिवाज, अलौकिक शक्तियां और आदिवासी संघर्ष, इस अनोखे सिनेमाई अनुभव में टकराने वाले हैं। ये सिर्फ एक प्रीक्वल नहीं, एक मिथक की उत्पत्ति की दास्‍तान है।

रिलीज 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है फिल्म साल 2022 में आई 'कांतारा' का बजट 16 करोड़ रुपये था, जबकि इसने देश में 309.64 करोड़ रुपये कमाए थे और दुनियाभर में 407.82 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अब बारी 'कांतारा: चैप्टर 1' की है, जो अगले महीने गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्‍म के कलाकारों में ऋषभ के अलावा रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, जयराम और राकेश पुजारी भी शामिल हैं। इसका बजट 125 करोड़ रुपये है।