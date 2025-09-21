फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' पर बवाल, गुरुग्राम में सड़क पर उतरा यादव समाज
क्या है खबर?
एक ओर फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का उनके प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है, दूसरी ओर इसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म का टीजर सामने आने के बाद गुरुग्राम में यदुवंशी समुदाय की महापंचायत ने इसका विरोध किया था और अब गुरुग्राम में फिल्म के नाम को बदलने को लेकर यादव समुदाय के लोग एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेताओं ने फिल्म का नाम बदलने की मांग की है।
विरोध प्रदर्शन
क्या है विराेध की वजह और मांग?
ये फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है। यादव समुदाय की मांग है कि फिल्म के नाम को '120 बहादुर' से बदलकर '120 बहादुर अहीर' कर दिया जाए। इस मांग के चलते नेशनल हाईवे 48 में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला संभाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और फिल्म में किसी और चीज पर जोर दिया गया है।
आरोप
फिल्म पर लगा यादवों का इतिहास दबाने का आरोप
प्रदर्शनकारी बोले, "यादव समाज आज यहां इकट्ठा हुआ है, हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं। हम बस फिल्म '120 बहादुर' का विरोध कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, लेकिन इस फिल्म में किसी और पर जोर दिया गया है। हमारी मांग है कि फिल्म का नाम बदलकर '120 बहादुर अहीर' कर दिया जाए, नहीं तो हम इस फिल्म को बॉयकॉट करेंगे। फिल्म यादवों के इतिहास को दबाने की कोशिश कर रही है।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Gurugram, Haryana | Tarun, a protestor says, "Yadav community has gathered here today. We have no complaints with the government; we are just opposing Farhan Akhtar starrer '120 Bahadur'. Our ancestors have sacrificed a lot for the country, but in this movie, the focus… https://t.co/vFYPEw2duS pic.twitter.com/pmXqaYGrj9— ANI (@ANI) September 21, 2025
धमकी
विरोध और बड़ा करने की चेतावनी
प्रदर्शन में शामिल एक और शख्स ने कहा, "मैं अहीर रेजिमेंट का सदस्य हूं। '120 बहादुर' का नाम बदलकर '120 वीर अहीर' कर देना चाहिए। फिल्म में हमारे शहीदों का नाम होना चाहिए और फिल्म का अंत श्रद्धांजलि के साथ होना चाहिए, नहीं तो 26 अक्टूबर को यह विरोध प्रदर्शन और बड़ा रूप लेगा।" फिल्म की बात करें तो ये 1962 की रेजांग ला की जंग पर बनी है, जिसमें फरहान, मेजर शैतान भाटी का किरदार निभा रहे हैं।
युद्ध
हरियाणा के यादव सैनिकों ने लड़ी थी रेजांग ला की जंग
बता दें कि मेजर शैतान भाटी ने युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी सुरक्षित जगह पर जाने से इनकार कर दिया था और वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे थे। रेजांग ला की जंग में 120 भारतीयों ने 3,000 चीनी सैनिकों से युद्ध किया था। जानकारी के मुताबिक, ये 120 बहादुर 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के थे, जिसमें ज्यादातर हरियाणा के यादव सैनिक थे। '120 बहादुर' का निर्देशन 'धाकड़' वाले रजनीश घई ने किया है।