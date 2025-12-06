रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ऐन मौके पर बड़ी फिल्म से बाहर, कहां फंसा पेंच?

इस साल कई नए चेहरों ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया तो कुछ को दर्शकों ने नकार दिया। रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी भले ही 'उई अम्मा' गाने से स्टार बन गईं, लेकिन उनकी पहली फिल्म असफल रही, वहीं उनकी एक्टिंग को भी दर्शकों सेेे हरी झंडी नहीं मिली। अब खबर है कि एक बड़ी और खास फिल्म राशा के हाथ से निकल गई है।

रिपोर्ट राशा को इसलिए छोड़नी पड़ी फिल्म राशा मलयालम सिनेमा के मशहूर निर्देशक की लिजो जोस पेलिसरी की पहली हिंदी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली थीं। लिजो को अपनी फिल्मों के लिए दुनियाभर के कई फिल्म महोत्सवों में पुरस्कार और स्टैंडिंग ओवेशन मिल चुका है। फिल्म में राशा की दिलचस्पी होने के बावजूद मामला गड़बड़ा गया। उन्हें फिल्म की कहानी भी पसंद थी और वो इसके लिए रजामंदी भी दे चुकी थीं, लेकिन तारीख न होने की वजह से राशा को फिल्म से पीछे हटना पड़ा।

फिल्म इन दिनों किस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं राशा? राशा फिलहाल 'लाइकी लाइका' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसके काम में देरी के चलते उन्हें बाकी हिस्सों को पूरा करने में और वक्त लगने वाला है। इस अचानक देरी ने उनके शेड्यूल पर असर डाला है, जिसके चलते हंसल की फिल्म में काम करना मुश्किल है। राशा के लिए इस फिल्म की मांग के मुताबिक लगातार तारीखें निकालना संभव नहीं था। उनकी तारीखें दूसरी फिल्मों के साथ टकरा रही थीं। लिहाजा उन्हें न चाहते हुए भी फिल्म छोड़नी पड़ी।

शुरुआत इस फिल्म से साउथ में कदम रख रहीं राशा 'लाइकी लाइका' की शूटिंग निपटाने के बाद राशा को अपनी पहली दक्षिण भारतीय फिल्म में जुटा है। इसके जरिए राशा साउथ में कदम रखने वाली हैं। फिल्म में वो सुपरस्टार महेश बाबू के भतीजे जय कृष्ण घट्टामनेनी के साथ दिखेंगी। फिल्म का निर्देशन अजय भूपति कर रहे हैं। फिलहाल इस फिल्म का नाम 'AB4' रखा गया है। इसी साल नवंबर में इस फिल्म की घोषणा हुई थी। 'कल्कि 2898 AD' के निर्माता अश्विनी दत्त इस पर पैसा लगा रहे हैं।

