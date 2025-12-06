फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025: नामांकन की रेस में कौन सबसे आगे? आमने-सामने होंगे ये सितारे
क्या है खबर?
OTT की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 में नामांकन पाने वालों के नाम सामने आ गए हैं। इस साल रिकॉर्ड तोड़ 38 श्रेणियों में नामांकन घोषित किए गए हैं, जिनमें बड़े सितारों से लेकर दमदार कंटेंट वाली वेब सीरीज और कई नए चेहरों तक को जगह मिली है। कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला तो 15 दिसंबर को होगा, लेकिन नामांकन सूची देखकर सोशल मीडिया पर पहले ही जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है।
पाताल लोक 2
'पाताल लोक सीजन 2' ने मारी बाजी
सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज की दौड़ में 'ब्लैक वॉरंट', 'फ्रीडम एट मिडनाइट', 'IC 814', 'खौफ', 'पाताल लोक सीजन 2' और 'द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन केस' आमने-सामने हैं। 'पाताल लोक 2' के लिए जहां जयदीप अहलावत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और तिलोत्तमा शोम को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन मिला है। बेस्ट डायलॉग की श्रेणी में इसे नामांकन मिला है। उधर 'ब्लैक वॉरंट' ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में नामांकन हासिल किया है।
पंचायत 4
'पंचायत सीजन 4' भी छाया
'पंचायत सीजन 4' फिर सुर्खियों ने भी कई अहम श्रेणियों में जगह बनाई है। जितेंद्र कुमार और रघुबीर यादव को बेस्ट एक्टर (मेल, कॉमेडी सीरीज) में नामांकन मिला है, वहीं नीना गुप्ता और सुनीता रजवार बेस्ट एक्ट्रेस (फीमेल, कॉमेडी सीरीज़) की दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा अशोक पाठक, चंदन रॉय, दुर्गेश कुमार, फैसल मलिक और संविका को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता/अभिनेत्री (कॉमेडी सीरीज) श्रेणियों में नामांकन मिला है। बेस्ट स्टोरी- सीरीज की श्रेणी में भी 'पंचायत 4' नामांकित है।
फिल्में
इन फिल्मों के बीच होगा मुकाबला
बेस्ट फिल्म (वेब ओरिजिनल) श्रेणी में 'अग्नि', 'CTRL', 'गर्ल्स विल बी गर्ल्स', 'सेक्टर 36', 'स्टोलन' और 'द मेहता बॉयज' को नामांकन मिला है। इन फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। निर्देशन की श्रेणी में भी कई चर्चित निर्देशक आमने-सामने हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (वेब ओरिजिनल फिल्म) की श्रेणी में आदित्य निम्बालकर (सेक्टर 36), बोमन ईरानी (द मेहता बॉयज), करन तेजपाल (स्टोलन), राहुल ढोलकिया (अग्नि), शुचि तलाठी (गर्ल्स विल बी गर्ल्स) और विक्रमादित्य मोटवाने (CTRL) को नामांकन मिला है।
सीरीज
ये सीरीज भी रेस में शामिल
'IC 814: द कंधार हाईजैक' को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और बेस्ट एक्टर (मेल) ड्रामा सीरीज के लिए विजय वर्मा काे नामांकन मिला है। 'खौफ' ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और बेस्ट एक्टर (फीमेल) ड्रामा सीरीज के लिए मोनिका पानवर ने नामांकन हासिल किए हैं। दूसरी ओर 'फ्रीडम एट मिडनाइट' को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मेल) तो गजराज राव की वेब सीरीज 'दुपहिया' को बेस्ट कॉमेडी सीरीज समेत बेस्ट एक्टर (मेल) और बेस्ट एक्टर (फीमेल) की श्रेणी में नामांकन मिला है।
मुकाबला
इन सितारों के बीच होगी टक्कर
फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 की नामांकन सूची में बेस्ट एक्टर (मेल) और बेस्ट एक्ट्रेस (फीमेल) की श्रेणियों में कई बड़े नाम शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में अभिषेक बच्चन, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, प्रतीक गांधी, आर. माधवन, इश्वाक सिंह, अभिषेक बनर्जी और विक्रांत मैसी को नामांकन मिला है, वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में कृति सैनन, तापसी पन्नू, सान्या मल्होत्रा, प्रीति पाणिग्रही, यामी गौतम और शीबा चड्ढा ने नामांकन हासिल किया है।