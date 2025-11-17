LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / रवीना टंडन की लाडली राशा थडानी तेलुगु सिनेमा में मचाएंगी धमाल, सामने आया ये पोस्टर
राशा थडानी तेलुगु सिनेमा में मचाएंगी धमाल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rashathadani)

लेखन ज्योति सिंह
Nov 17, 2025
01:51 pm
अभिनेत्री रवीना टंडन की लाडली बेटी राशा थडानी बॉलीवुड जगत में डेब्यू कर चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म 'आजाद' थी जो इसी साल जनवरी में रिलीज हुई। अपने अभिनय और 'उई अम्मा' गाने से राशा ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी थी। अब अभिनेत्री दक्षिण सिनेमा की ओर कदम बढ़ा रही हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद पोस्ट साझा करते हुए अपने चाहने वालों को दी है। इसके अलावा राशा ने अपना एक धांसू पोस्टर भी साझा किया है।

राशा ने पोस्टर के साथ दिया धन्यवाद

अभिनेत्री राशा ने सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा किया है, जिसमें उन्हें बाइक के आगे खड़े होकर जबरदस्त पोज देते देखा जा सकता है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'नई शुरुआत, अनंत आभार! मैं तेलुगु सिनेमा में कदम रख रही हूं। धन्यवाद @dirajaybhupathi सर, इस अवसर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सफर को शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हूं!' राशा ने फिल्म का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन इसके निर्देशन की कमान अजय भूपति ने संभाली है।

