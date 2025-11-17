राशा थडानी तेलुगु सिनेमा में मचाएंगी धमाल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rashathadani)

रवीना टंडन की लाडली राशा थडानी तेलुगु सिनेमा में मचाएंगी धमाल, सामने आया ये पोस्टर

लेखन ज्योति सिंह 01:51 pm Nov 17, 202501:51 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री रवीना टंडन की लाडली बेटी राशा थडानी बॉलीवुड जगत में डेब्यू कर चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म 'आजाद' थी जो इसी साल जनवरी में रिलीज हुई। अपने अभिनय और 'उई अम्मा' गाने से राशा ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी थी। अब अभिनेत्री दक्षिण सिनेमा की ओर कदम बढ़ा रही हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद पोस्ट साझा करते हुए अपने चाहने वालों को दी है। इसके अलावा राशा ने अपना एक धांसू पोस्टर भी साझा किया है।