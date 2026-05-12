जोहो के संस्थापक ने सभी कंपनियों से प्रधानमंत्री की अपील पर विचार करने का आग्रह किया है

प्रधानमंत्री की अपील के बाद जोहो कर सकती है वर्क फ्रॉम होम पर दोबारा विचार

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोगों से ईंधन का उपयोग कम करने के उपायों को अपनाने का आग्रह करने के बाद जोहो अपनी वर्क फ्रॉम होम नीति पर पुनर्विचार कर सकती है। कंपनी के संस्थापक श्रीधर वेंबू की ओर से इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट की गई है। इसमें उन्होंने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि हम सभी प्रधानमंत्री की अपील पर ध्यान देंगे।" इस टिप्पणी से रिमोर्ट वर्क को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो सकती है।