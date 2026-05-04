'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड, 'बाहुबली 2' को पछाड़कर बनी दूसरी सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म

'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड, 'बाहुबली 2' को पछाड़कर बनी दूसरी सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 46 दिन पूरे कर लिए हैं और अभी तक बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाकर बैठी है। फिल्म का खुमार लोगों पर इस कदर छाया है कि यह आए दिन किसी न किसी नए रिकॉर्ड को अपने नाम कर रही है। अब खबर है कि 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर फिर इतिहास रच दिया है।
रिकॉर्ड
'धुरंधर 2' ने 'बाहुबली 2' से छीनी हुकूमत, दी जोरदार पटखनी
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' (लगभग 2,070 करोड़) के बाद, 'धुरंधर 2' वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, इसने 4 मई की सुबह तक कुल 1,789 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है। इसने एसएस राजामौली की 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' (अप्रैल, 2017) के 10 साल के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। बता दें, 'बाहुबली 2' का वैश्विक कलेक्शन करीब 1,788 करोड़ रुपये है।
फिल्म
भारत में अब भी 'धुरंधर 2' का जलवा जारी
'धुरंधर 2' रिलीज के 46 दिन पूरे करने के बावजूद भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी हुकूमत बनाए हुए है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 46वें दिन, यानी रविवार को 1.25 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 1,138.54 करोड़ रुपये हो गया है। 'धुरंधर 2', 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है। पहली फिल्म भी सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर थी, जिसने दुनियाभर में करीब 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर दिखाया था।