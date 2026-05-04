'धुरंधर 2' ने बनाया नया रिकॉर्ड

'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड, 'बाहुबली 2' को पछाड़कर बनी दूसरी सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 01:56 pm May 04, 202601:56 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 46 दिन पूरे कर लिए हैं और अभी तक बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाकर बैठी है। फिल्म का खुमार लोगों पर इस कदर छाया है कि यह आए दिन किसी न किसी नए रिकॉर्ड को अपने नाम कर रही है। अब खबर है कि 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर फिर इतिहास रच दिया है।