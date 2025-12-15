रणबीर कपूर की 'रामायण' का 3D प्रोमो दिखाएंगे नितेश तिवारी, इस फिल्म के साथ होगा जारी

प्रोमो

रिलीज से पहले प्रोमो का सिनेमाघरों में होगा प्रवेश

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण: पार्ट 1' का नया 3D प्रोमो, जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' के साथ जारी किया जाएगा। मतलब यह है कि 19 दिसंबर को जब दर्शक सिनेमाघरों में 'अवतार 3' देखने पहुंचेंगे, तो पहले उन्हें 'रामायण' के 3D प्रोमो के रूप में तोहफा मिलेगा। 8 बार ऑस्कर जीत चुके विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो DNEG ने प्रोमो के विजुअल्स तैयार कर लिए हैं। यह 'रामायण' को सिनेमाघरों में देखने का पहला मौका हाेगा।