रणबीर कपूर की 'रामायण' का 3D प्रोमो दिखाएंगे नितेश तिवारी, इस फिल्म के साथ होगा जारी

लेखन ज्योति सिंह
Dec 15, 2025
07:00 pm
क्या है खबर?

रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित महाकाव्य 'रामायण: पार्ट 1' को 2026 की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा है। इसकी पहली झलक इसी साल जारी हुई थी, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अब खबर है कि निर्देशक नितेश तिवारी 'रामायण' का प्रोमो 3D में जारी करने की योजना बना चुके हैं। प्रोमो जारी करने के लिए खास दिन चुना गया है, और वो 19 दिसंबर है जब 'अवतार: फायर एंड ऐश' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

रिलीज से पहले प्रोमो का सिनेमाघरों में होगा प्रवेश

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण: पार्ट 1' का नया 3D प्रोमो, जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' के साथ जारी किया जाएगा। मतलब यह है कि 19 दिसंबर को जब दर्शक सिनेमाघरों में 'अवतार 3' देखने पहुंचेंगे, तो पहले उन्हें 'रामायण' के 3D प्रोमो के रूप में तोहफा मिलेगा। 8 बार ऑस्कर जीत चुके विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो DNEG ने प्रोमो के विजुअल्स तैयार कर लिए हैं। यह 'रामायण' को सिनेमाघरों में देखने का पहला मौका हाेगा।

जानिए कब रिलीज होगी 'रामायण: पार्ट 1'

प्राइम फोकस स्टूडियोज द्वारा निर्मित और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स द्वारा सह-निर्मित 'रामायण: पार्ट 1' सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्माें में से एक है। रणबीर फिल्म में श्रीराम का किरदार निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में हैं। सुपरस्टार यश को रावण के किरदार में देखा जाएगा। यह फिल्म दो भागों में बन रही है, जिसकी पहली किस्त दिवाली, 2026 में रिलीज की जाएगी। वहीं दूसरी किस्त को 2027 में रिलीज किया जाएगा।

