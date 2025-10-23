'अवतार: फायर एंड ऐश' पर आया ताजा अपडेट

जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' पर आया ताजा अपडेट, जानकर हो जाएंगे खुश

जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का इंतजार काफी समय से किया जा रहा है। ये साल 2009 में आई 'अवतार' की तीसरी किस्त है, जिसे लेकर ताजा अपडेट आया है। अमेरिका की मशहूर गायिका माइली साइरस ने तीसरी किस्त के लिए 'ड्रीम ऐज वन' नाम का गाना रिकॉर्ड किया है। गायिका ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। साथ ही जेम्स की इस सुपरहिट फिल्म का हिस्सा बनने के लिए अपना आभार जताया है।