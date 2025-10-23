LOADING...
जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' पर आया ताजा अपडेट, जानकर हो जाएंगे खुश

लेखन ज्योति सिंह
Oct 23, 2025
01:12 pm
क्या है खबर?

जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का इंतजार काफी समय से किया जा रहा है। ये साल 2009 में आई 'अवतार' की तीसरी किस्त है, जिसे लेकर ताजा अपडेट आया है। अमेरिका की मशहूर गायिका माइली साइरस ने तीसरी किस्त के लिए 'ड्रीम ऐज वन' नाम का गाना रिकॉर्ड किया है। गायिका ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। साथ ही जेम्स की इस सुपरहिट फिल्म का हिस्सा बनने के लिए अपना आभार जताया है।

रिलीज

इस गाने से प्रेरित है तीसरी किस्त का गाना

गायिका माइली ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'मार्क रॉनसन और एंड्रयू वायट के साथ मिलकर लिखे गाने के साथ अवतार: फायर एंड ऐश का समर्थन करने पर मुझे गर्व है। आग से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होने और उससे निकलने के बाद, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।' निर्माताओं का दावा है कि 'अवतार: फायर एंड ऐश' का गाना 2018 में मालिबू में जंगल में लगी आग से प्रेरित है। ये गाना 14 नवंबर को रिलीज होगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

फिल्म

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

'अवतार: फायर एंड ऐश' इसी साल 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। साल 2022 में फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' रिलीज हुई थी जिसने भारत में 484.36 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। फिल्म निर्माता 'अवतार 4' और 'अवतार 5' की घोषणा भी कर चुके हैं, जिसे साल 21 दिसंबर, 2029 और 19 दिसंबर, 2031 को रिलीज किया जाएगा।