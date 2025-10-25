सतीश शाह की मौत से टूटे अभिनेता राकेश बेदी, रोते-रोते बनाया ये वीडियो

बॉलीवुड इंडस्ट्री दिग्गज अभिनेता असरानी के निधन से उबरी नहीं थी कि अब अभिनेता सतीश शाह भी साथ छोड़ गए। 25 अक्टूबर को किडनी फेल होने के चलते उनका निधन हो गया। बॉलीवुड और टीवी के तमाम सितारे सतीश के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। अभिनेता राकेश बेदी भी सतीश के जाने से सदमे में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो नम आंखों से अपने दोस्त को श्रद्धांजिल दे रहे हैं।

दुखद चला गया राकेश का सबसे प्यार दोस्त राकेश ने इंस्टाग्राम पर साझा किए अपने वीडियो में कहा, "समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं दोस्तों। मैं बहुत भावुक हो रहा हूं। सच कहूं तो बोलना मुश्किल हो रहा है। मेरा सबसे प्यारा दोस्त, सतीश शाह... वो मेरा बैचमेट था। हम FTII (फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया) में क्लासमेट थे। हमने साथ बहुत सारी फिल्में कीं, लेकिन अब वो नहीं रहे। जो भावना मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूं, उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है।'

आहत मैं तुमसे बहुत प्यार करता था भाई- राकेश राकेश ने रोते हुए कहा, "सतीश शाह... मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था भाई। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।" राकेश अपने दोस्त सतीश शाह के निधन की खबर सुनकर टूट गए हैं। वह उनके बेहद करीब थे। दोनों साथ पढ़े, साथ काम किया और आज उन्हें खो देने का दर्द राकेश के शब्दों और उनकी आंखों में साफ झलक रहा है। उधर 'साराभाई वर्सेज साराभाई' बनाने वाले जेडी मजीठिया भी हैरान-परेशान हैं। वो सतीश को अपना बड़ा भाई मानते थे।

दर्द 'साराभाई वर्सेज साराभाई' में सतीश के बेटे बने राजेश कुमार भी दुखी 'साराभाई वर्सेज साराभाई' में सतीश के बेटे की भूमिका निभाने वाले अभिनेता राजेश कुमार ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'ये मेरे जीवन का सबसे बुरा समय है। यकीन नहीं हो रहा कि सतीश जी अब हमारे बीच नहीं रहे। लग रहा है जैसे मैंने अपने पिता को खो दिया हो। वो बड़े खुशमिजाज इंसान थे। हर चुनौती का सामना करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से नाम कमाया । उनका जाना इंडस्ट्री और हमारे (सराभाई परिवार) के लिए बहुत बड़ी क्षति है।'

सोशल मीडिया पोस्ट सतीश का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल सतीश ने निधन से पहल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था, जो दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर के बारे में था। दरअसल, 21 अक्टूबर को शम्मी की जयंती थी। इस मौके पर सतीश ने साल 2006 में रिलीज हुई अपनी फिल्म 'सैंडविच' से उनकी याद में एक तस्वीर साझा की थी। इसके साथ उन्होंने लिखा था, 'जन्मदिन मुबारक हो प्यारे शम्मी जी। आप हमेशा मेरे आसपास रहते हैं।" सतीश का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।