असरानी के निधन से डिप्रेशन में अक्षय कुमार, प्रियदर्शन ने किया ये खुलासा

दिग्गज अभिनेता असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 20 अक्टूबर को निधन हो गया। उनके जाने से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। हर कोई असरानी को याद कर रहा है। सलमान खान से लेकर अजय देवगन तक कई बॉलीवुड सितारों ने उनके निधन पर शोक जताया। उधर अक्षय कुमार ने भी एक लंबा-चौड़ा पोस्ट कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी थी। हाल ही में निर्देशक प्रियदर्शन ने खुलासा किया कि असरानी के जाने से अक्षय डिप्रेशन में हैं।

आहत अक्षय बहुत दुखी हैं- प्रियदर्शन न्यूज 18 से प्रियदर्शन बोले, "असरानी सर सेट पर बहुत सकारात्मक माहौल लाते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनका जाना मेरे लिए निजी नुकसान जैसा है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, जिनकी मौत हमें अंदर तक ताेड़ देती है।" उन्होंने आगे कहा, "अक्षय कुमार ने मुझे 2 बार फोन किया। उन्होंने बताया कि वो बहुत दुखी हैं और डिप्रेशन में हैं, क्योंकि पिछले 40-45 दिनों से वो असरानी सर के साथ 2 फिल्मों में काम कर रहे थे।"

सुझाव अक्षय को सलाह दिया करते थे असरानी निर्देशक बोले, "असरानी सर, अक्षय को बहुत सलाह दिया करते थे। वो राजपाल यादव को भी अपनी जिंदगी की गलतियों के बारे में बताते थे, ताकि वो वैसी गलतियां दोबारा न करें।" 'हैवान' के सेट पर असरानी के कामकाज पर प्रियदर्शन ने कहा, "मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने आखिरी पलों में मेरे साथ काम किया। ये बात करीब 5-6 दिन पहले की है, इसलिए जब मैंने असरानी सर के निधन की खबर सुनी तो मैं हैरान था।"

खुलासा कमर दर्द से परेशान थे असरानी प्रियदर्शन ने ये भी बताया कि 'हैवान' के सेट पर असरानी को कमर दर्द की शिकायत भी थी। वो अक्सर कुर्सी पर ही बैठे रहते थे। निर्देशक ने कहा कि वो सिर्फ उन्हें तब खड़ा करते थे, जब कैमरा एकदम तैयार होता था। असरानी इंदौर जाने की बात भी कह रहे थे। प्रियदर्शन जल्द ही अक्षय और सैफ अली खान के साथ 'हैवान' ला रहे हैं, जिसकी शूटिंग चल रही थी। इसी फिल्म पर असरानी भी काम कर रहे थे।