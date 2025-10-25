रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में विद्या बालन की एंट्री, बनीं मिथुन चक्रवर्ती की बेटी

रजनीकांत ने अपने करियर में कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। उन्हीं में से एक है जेलर, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई, बल्कि रजनीकांत के अंदाज ने भी सबका दिल जीत लिया। अब उनकी इस फिल्म के सीक्वल को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। नया अपडेट ये है कि फिल्म में अभिनेत्री विद्या बालन की एंट्री हो गई है और वाे इसमें दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बेटी का किरदार निभाती दिखेंगी।

किरदार फिल्म में विलेन बने मिथुन की बेटी बनी हैं विद्या हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोडक्शन से जुड़े एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया, "विद्या, मिथुन चक्रवर्ती की सबसे बड़ी बेटी का किरदार निभा रही हैं। मिथुन फिल्म में मुख्य खलनायक हैं, जो रजनीकांत से भिड़ते दिखेंगे। फिल्म की शूटिंग फिलहाल चेन्नई में चल रही है और जनवरी तक इसका पोस्ट-प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। चेन्नई शेड्यूल पूरा करने के बाद फिल्म की टीम अक्टूबर के अंत में शुरू होने वाले बाकी 2 महीनों की शूटिंग के लिए गोवा जाएगी।"

रिलीज कब रिलीज होगी फिल्म? नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बन रही फिल्म को अगस्त 2026 में रिलीज किया जा सकता है। फिल्म में बॉलीवुड से मिथुन के बाद अब विद्या की एंट्री हो गई है, जो दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। कोई शक नहीं कि विद्या की एंट्री फिल्म के लिए USP साबित हो सकती है। कुछ वक्त पहले यह भी कहा गया था कि इस बड़े बजट की एंटरटेनर फिल्म में नागार्जुन अक्किनेनी और बालाकृष्ण भी दिखाई देंगे।

पिछली फिल्म आखिरी बार इस फिल्म में दिखी थीं विद्या विद्या आखिरी बार फिल्म 'भूल भुलैया 3' में नजर आईं थीं। मंजुलिका बन उन्हें डांस करते देखकर दर्शक खुश हो गए थे। फिल्म में विद्या के साथ माधुरी दीक्षित भी थीं। अब विद्या को 'जेलर 2' में देखा जाएगा। सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही 'जेलर 2' काफी बड़े स्तर पर बन रही है, जिसके लिए रजनीकांत 200 करोड़ रुपये फीस के तौर पर ले रहे हैं। पहले भाग के लिए लिए उनकी फीस 100 करोड़ रुपये थी।