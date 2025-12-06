LOADING...
सारा खान की शादी की तस्वीरें वायरल, निकाह के बाद लिए कृष पाठक संग सात फेरे
सारा खान बनीं दुल्हन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ssarakhan)

लेखन नेहा शर्मा
Dec 06, 2025
05:22 pm
क्या है खबर?

टीवी की मशहूर अभिनेत्री सारा खान ने इस साल अक्टूबर में कोर्ट मैरिज की थी और अब उन्होंने हिंदू व मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की है, जिसकी झलक दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को भी दिखाई है। सारा की शादी की तस्वीरें लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दोनों ने पहले निकाह किया और फिर हिंदू रीति-रिवाजों से शादी के बंधन में बंधे। सारा ने अपने पोस्ट में क्या लिखा, आइए जानते हैं।

पोस्ट

कुबूल है से सात फेरे तक...

सारा और कृष ने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से एक नया मुकाम दे दिया है। कोर्ट मैरिज के बाद अब दोनों ने निकाह और हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह कर जिंदगी के इस खूबसूरत सफर की दोबारा शुरुआत की है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'कुबूल है से सात फेरे तक... हमारे प्यार ने अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट लिखी है और हमारी दोनों दुनियाओं ने कहा, हां।'

ट्विटर पोस्ट

सारा खान ने की शादी

परिचय

कृष पाठक हैं कौन?

बता दें कि कृष पाठक जाने-माने अभिनेता सुनील लहरी के बेटे हैं। सुनील को 1980 के दशक के लोकप्रिय टीवी धारावाहिक 'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका के लिए जाना जाता है। अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए कृष ने भी अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने 'POW- बंदी युद्ध के' और 'ये झुकी झुकी सी नजर' जैसे धारावाहिकों में अभिनय किया। हालांकि, छोटे पर्दे पर वो अपने पिता जितने सफल नहीं हुए।

पहचान

कई लोकप्रिय धारावाहिकों का हिस्सा रहीं सारा

सार का जन्म 6 अगस्त 1989 को भोपाल में हुआ था। उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और साल 2007 में शो 'सपना बाबुल का... बिदाई' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में काम किया। 'ससुराल सिमर का', 'सौभाग्यालक्ष्मी', 'पलकों की छांव में 2', 'लॉक अप' और 'स्पाई बहू' में उन्हें देखा गया। सारा रियलिटी शो 'बिग बॉस 4' का हिस्सा भी रह चुकी हैं।

शादी

सारा ने पहले अली मर्चेंट से की थी शादी

सारा ने साल 2010 में अली मर्चेंट से शादी की थी। ये शादी 'बिग बॉस 4' के दौरान हुई थी और मीडिया में यह खबर खूब चली कि इस शादी के लिए उन्हें पैसे दिए गए थे। हालांकि, चैनल ने इस बात का खंडन किया था। बाद में सारा ने 'सच का सामना' में खुलासा किया कि ये शादी उन्होंने प्रचार और शो के लिए की थी। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी।

