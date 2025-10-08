सारा खान ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी, इस मशहूर अभिनेता के बेटे को बनाया हमसफर
क्या है खबर?
टीवी शो 'बिदाई' से मशहूर हुईं अभिनेत्री सारा खान दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गई हैं। वह काफी समय से अभिनेता-निर्माता कृष पाठक के साथ रिश्ते में थीं। अब दोनों ने कोर्ट मैरिज कर अपने रिश्ते पर मुहर लगाई है। सारा और कृष 5 दिसंबर, 2025 को भव्य तरीके से अपनी शादी का जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं। 'बिग बॉस 4' का हिस्सा रह चुकीं सारा की पहली शादी अभिनेता अली मर्चेंट के साथ हुई थी।
बयान
डेटिंग ऐप से शुरू हुई थी प्रेम कहानी
सारा ने कहा, "हमारी कोर्ट मैरिज निजी है, लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर में हम अपनी शादी को नाच-गाने और जश्न के साथ धमाकेदार बनाएंगे।" सारा और कृष की प्रेम कहानी डेटिंग ऐप से शुरू हुई थी। इस बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा, "मैंने कृष की तस्वीर देखी तो मुझे अपनेपन का एहसास हुआ। हमने बातचीत शुरू की और अगले दिन मिले। मैंने पहले ही उसे बता दिया था कि मैं घर बसाने के लिए तैयार हूं।"
कृष पाठक
मशहूर अभिनेता के बेटे हैं कृष
बता दें कि कृष रामानंद सागर की 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता सुनील लहरी के बेटे हैं। अपने पिता की तरह वह भी पेशे से अभिनेता हैं। उन्हें 'POW: बंदी युद्ध के' और 'ये झुकी झुकी सी नजर' जैसे शो में देखा जा चुका है। सारा की बात करें तो अभिनेत्री ने 2010 में 'बिग बॉस 4' में अली मर्चेंट से इस्लामिक शादी की थी। हालांकि अगले साल 2011 में दोनों का तलाक हो गया था।