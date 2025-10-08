सारा खान ने दूसरी बार की शादी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ssarakhan)

सारा खान ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी, इस मशहूर अभिनेता के बेटे को बनाया हमसफर

लेखन ज्योति सिंह 10:52 am Oct 08, 202510:52 am

क्या है खबर?

टीवी शो 'बिदाई' से मशहूर हुईं अभिनेत्री सारा खान दूसरी बार शादी के बंधन में बंध गई हैं। वह काफी समय से अभिनेता-निर्माता कृष पाठक के साथ रिश्ते में थीं। अब दोनों ने कोर्ट मैरिज कर अपने रिश्ते पर मुहर लगाई है। सारा और कृष 5 दिसंबर, 2025 को भव्य तरीके से अपनी शादी का जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं। 'बिग बॉस 4' का हिस्सा रह चुकीं सारा की पहली शादी अभिनेता अली मर्चेंट के साथ हुई थी।