करिश्मा कपूर की बेटी का फीस ना भरने का दावा झूठा? प्रिया सचदेव ने दिखाई रसीद

पलटवार प्रिया ने सबूत दिखाकर आराेपों को बताया निराधार संजय की 30 हजार करोड़ की संपत्ति पर विवाद जारी है। हाल ही में उनकी बेटी समायरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दावा किया कि उसकी दो महीने की फीस नहीं भरी गई। समायरा अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। अब फीस न भरने के आरोपों का प्रिय खंडन किया, बल्कि जाली वसीयत के दावे को भी पूरी तरह गलत साबित किया। उन्होंने अपने पक्ष में पुख्ता सबूत पेश किए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि आरोप निराधार हैं।

सबूत प्रिया ने दिखाई 95 लाख रुपये की रसीद प्रिया की वकील ने इस दावे को खारिज करने के लिए कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। उन्होंने कोर्ट में रसीद पेश की, जिसके मुताबिक, हर सेमेस्टर की 95 लाख रुपये के हिसाब से फीस जमा की जा चुकी है। साथ ही बताया कि दूसरे सेमेस्टर की अगली किस्त दिसंबर में जमा की जाएगी। फीस का विवाद सुलझने के बाद मामला संजय की वसीयत की प्रामाणिकता पर आया। करिश्मा और उनके बच्चों का दावा है कि ये वसीयत जाली है।

जाली दस्तखत वसीयत पर जाली हस्ताक्षर करने वाला दावा भी झूठा प्रिया की टीम ने बताया कि वसीयत का पहला ड्राफ्ट वकील नितिन शर्मा के लैपटॉप पर बनाया गया था, जिसकी पुष्टि हलफनामे, स्क्रीनशॉट, फाइल हिस्ट्री और मेटाडेटा से हुई। करिश्मा और उनके बच्चों ने इसे जाली बताने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिया की टीम ने कहा कि RK फैमिली ट्रस्ट से 2,000 करोड़ रुपये का लाभ पाने के लिए उन्होंने इसी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया और वसीयत पर विवाद होने तक उन्होंने इसकी प्रामाणिकता पर कभी सवाल नहीं उठाया।﻿