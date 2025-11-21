ऋतिक रोशन ने पहली बार 'वॉर 2' की असफलता पर दी प्रतिक्रिया, खुद कही ये बात

प्रतिक्रिया

'वॉर 2' की असफलता पर ऋतिक ने दी मजेदार प्रतिक्रिया

ऋतिक हाल ही में एक समारोह का हिस्सा बनने दुबई पहुंचे थे। काले रंग के टक्सीडो सूट में वह हमेशा की तरह जबरदस्त लगे। ऋतिक ने फिल्म 'कहो ना... प्यार है' के खूबसूरत गाने 'एक पल का जीना' पर शानदार डांस भी किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जब उनके लिए तालियां बजाईं तो अभिनेता बोले, "आपकी वाकई बहुत मेहरबानी है। मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसलिए इतना प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।"