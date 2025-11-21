ऋतिक रोशन ने पहली बार 'वॉर 2' की असफलता पर दी प्रतिक्रिया, खुद कही ये बात
क्या है खबर?
अभिनेता ऋतिक रोशन सिनेमा के उन सितारों में से हैं, जो साल में एक से ज्यादा फिल्में नहीं करते। यही वजह है कि उनकी फिल्मों का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। दीपिका पादुकोण के साथ 'फाइटर' की सफलता का स्वाद चखने वाले ऋतिक, अपनी पिछली फिल्म 'वॉर 2' से लोगाें का दिल जीतने में असफल रहे। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिसर्व की यह 6वीं बहुप्रीक्षित फिल्म थी, जिसकी असफलता पर उन्हाेंने पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है।
प्रतिक्रिया
'वॉर 2' की असफलता पर ऋतिक ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
ऋतिक हाल ही में एक समारोह का हिस्सा बनने दुबई पहुंचे थे। काले रंग के टक्सीडो सूट में वह हमेशा की तरह जबरदस्त लगे। ऋतिक ने फिल्म 'कहो ना... प्यार है' के खूबसूरत गाने 'एक पल का जीना' पर शानदार डांस भी किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जब उनके लिए तालियां बजाईं तो अभिनेता बोले, "आपकी वाकई बहुत मेहरबानी है। मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसलिए इतना प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Hrithik Roshan with Kris Fade in Dubai. pic.twitter.com/hY4iBxxnxb— HrithikRules.com (@HrithikRules) November 19, 2025
फिल्म
'वॉर 2' के बारे में जानें
'वॉर 2' सिनेमाघरों में 14 अगस्त, 2025 को रिलीज हुई थी। इसमें ऋतिक के अलावा, कियारा आडवाणी और दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर भी अहम किरदार में थे। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया था और इसका बजट करीब 400 करोड़ रुपये था। 'वॉर 2' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 236 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। यह कारोबार फिल्म के हिसाब से ठीक था, लेकिन बजट निकालने से बहुत दूर रहा।