करिश्मा कपूर की बेटी समायरा ने दी ऐसी दलील, नाराज जज ने लगाई कड़ी फटकार
क्या है खबर?
करिश्मा कपूर के परिवार में चल रहा संपत्ति विवाद जारी है। करिश्मा के बच्चे इस वक्त अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ कोर्ट में हैं। हाल ही में सुनवाई के दौरान समायरा की ओर से पेश की गई दलील पर जज नाराज हो गए और उन्होंने खुलकर फटकार भी लगाई। मामला जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ये कानूनी लड़ाई और भी पेचीदा होती जा रही है।
सुनवाई
कोर्ट ने कहा- ये मेलोड्रामा नहीं चाहिए
करिश्मा के बच्चे, समायरा और कियान कपूर ने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 14 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान समायरा की तरफ से ऐसी बात कही गई, जिसे सुनकर जज नाराज हो गईं। उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट में किसी तरह का ड्रामा या भावनात्मक बहस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे जानते हैं ऐसा क्या कहा गया समायरा की ओर से।
दलील
समायरा की ओर से दी गई ये दलील
समायरा विदेश में पढ़ाई कर रही हैं। उनकी ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने दावा किया कि समायरा अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और 2 महीने से उनकी फीस नहीं भरी गई है, जबकि प्रिया कपूर के वकील ने इससे साफ इनकार किया है। कोर्ट ने ऐसी बात सुनकर कहा कि सुनवाई को ड्रामा जैसा न बनाया जाए। अगली बार से इस तरह की भावनात्मक या नाटक जैसी दलीलें पेश न की जाएं।
फटकार
कोर्ट ने कहा- दोबारा ये सवाल नहीं आना चाहिए
करिश्मा के बच्चों के वकील बोले, "बच्चों की जायदाद डिफेंडेंट नंबर 1 (प्रिया कपूर) के पास है, इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी है। अमेरिका में पढ़ रही बेटी की 2 महीने की फीस जमा नहीं हुई है। शादी के बाद के समझौते के तहत संजय कपूर पर बच्चों की पढ़ाई और जीवनयापन का खर्च उठाने की जिम्मेदारी थी।" इस पर जज ने कहा, "इस तरह के सवाल मेरे कोर्ट में दोबारा नहीं आने चाहिए। सुनवाई को ड्रामा ना बनाया जाए।"
मामला
प्रिया ने संजय की वसीयत के साथ की छेड़छाड़?
इस मामले पर अब 19 नवंबर को सुनवाई होगी। बता दें करिश्मा के पूर्व पति संजय कपूर का निधन 12 जून को हार्ट अटैक से लंदन में हुआ था। पोलो खेलते समय संजय ने गलती से मधुमक्खी निगल ली थी, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया था। संजय के निधन के बाद उनके बच्चों समायरा और कियान ने प्रिया के खिलाफ याचिका दर्ज की, जिसमें कहा है कि उन्होंने संजय की वसीयत के साथ जालसाजी की है।