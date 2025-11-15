करिश्मा कपूर की बेटी समायरा ने दी ऐसी दलील, नाराज जज ने लगाई कड़ी फटकार

सुनवाई कोर्ट ने कहा- ये मेलोड्रामा नहीं चाहिए करिश्मा के बच्चे, समायरा और कियान कपूर ने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 14 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान समायरा की तरफ से ऐसी बात कही गई, जिसे सुनकर जज नाराज हो गईं। उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट में किसी तरह का ड्रामा या भावनात्मक बहस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे जानते हैं ऐसा क्या कहा गया समायरा की ओर से।

दलील समायरा की ओर से दी गई ये दलील समायरा विदेश में पढ़ाई कर रही हैं। उनकी ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने दावा किया कि समायरा अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और 2 महीने से उनकी फीस नहीं भरी गई है, जबकि प्रिया कपूर के वकील ने इससे साफ इनकार किया है। कोर्ट ने ऐसी बात सुनकर कहा कि सुनवाई को ड्रामा जैसा न बनाया जाए। अगली बार से इस तरह की भावनात्मक या नाटक जैसी दलीलें पेश न की जाएं।