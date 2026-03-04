AI से बने नकली वीडियो पर एक्स की सख्ती, क्रिएटर्स के लिए आया नया नियम

वजह क्यों उठाया गया यह कदम? कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि हाल के समय में AI से बने वीडियो और तस्वीरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। खासकर युद्ध और संघर्ष से जुड़ी घटनाओं में ऐसे कंटेंट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कई बार लोग इन्हें असली समझ लेते हैं और गलत जानकारी फैल जाती है। इसलिए एक्स ने यह फैसला लिया है कि प्लेटफॉर्म पर असली जानकारी को प्राथमिकता दी जाए और नकली या भ्रामक कंटेंट को सीमित किया जाए।

नियम क्या है नया नियम और कार्रवाई? एक्स के नए नियम के तहत अगर कोई यूजर किसी युद्ध या हथियारबंद संघर्ष से जुड़ा AI से बना वीडियो पोस्ट करता है और यह नहीं बताता कि वह AI से बना है, तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे क्रिएटर्स को 90 दिनों के लिए रेवेन्यू-शेयरिंग प्रोग्राम से सस्पेंड किया जा सकता है। अगर कोई बार-बार नियम तोड़ता है, तो उसे हमेशा के लिए इस प्रोग्राम से हटाया भी जा सकता है।

Advertisement