भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.03 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया गिरकर लगभग 92.03 प्रति डॉलर पर आ गया, जो अब तक का सबसे कमजोर स्तर है। रुपये में गिरावट का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स करीब 1,710 अंक गिरकर 78,529 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 लगभग 477 अंक गिरकर 24,389 पर पहुंच गया। इस गिरावट से निवेशकों की बड़ी संपत्ति कम समय में घट गई।

नुकसान दो दिनों में भारी नुकसान बाजार में लगातार गिरावट के कारण निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ दो कारोबारी दिनों में ही करीब 9.7 लाख करोड़ रुपये की बाजार पूंजी कम हो गई। BSE का कुल मार्केट कैप लगभग 456.17 लाख करोड़ रुपये से घटकर करीब 446.47 लाख करोड़ रुपये रह गया। इस तेज बिकवाली के कारण कई बड़े शेयरों में गिरावट देखी गई, जिससे बाजार का माहौल काफी कमजोर और दबाव भरा नजर आया है।

तेल की कीमत तेल की कीमतों में उछाल मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड लगभग 82 डॉलर (लगभग 7,400 रुपये) प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया, जो काफी समय बाद ऊंचा स्तर है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और बाजार पर पड़ सकता है।

Advertisement