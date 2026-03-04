'हीर रांझा' के लिए अभिनेत्री तलाश पूरी? इम्तियाज अली इस पर लगा सकते हैं दांव
क्या है खबर?
निर्देशक इम्तियाज अली ने एकता कपूर के साथ मिलकर 14 फरवरी को 'हीर रांझा' का ऐलान किया था। इसके बाद से फैंस आगामी फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी जानने के लिए बेहद उत्साहित हैं। हालिया अपडेट में बताया गया है कि निर्माताओं ने फिल्म के लिए अभिनेत्री के नामों पर चर्चा शुरू कर दी है। फिल्म 'हीर रांझा' में जिस अभिनेत्री पर निर्माता दांव लगा सकते हैं, वह सारा अर्जुन हो सकती हैं।
प्रबल दावेदार
सारा अर्जुन 'हीर रांझा' के लिए प्रबल दावेदार
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, उद्योग सूत्रों ने संकेत दिया है कि 'धुरंधर' से सबका ध्यान आकर्षित करने वालीं सारा, फिल्म 'हीर रांझा' के लिए प्रबल दावेदार हो सकती हैं। सूत्र ने बताया, "टीम एक अपेक्षाकृत नए चेहरे की तलाश में है। 'धुरंधर' के बाद, सारा आज की सबसे होनहार युवा अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उभरी हैं। हीर की भूमिका के लिए जिन सबसे मजबूत नामों का मूल्यांकन किया जा रहा है, उनमें उनका नाम शामिल है।"
किरदार
'रांझा' का किरदार निभाएगा ये अभिनेता
रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में 'रांझा' का किरदार निभाने के लिए रोहित सराफ को चुना गया है। हालांकि, उनकी पुष्टि दोनों मुख्य कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री पर निर्भर करती है। वहीं 'हीर रांझा' की शूटिंग 2026 की गर्मियों में शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि रोहित को आखिरी बार फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में देखा गया था। वहीं, सारा 'धु़रंधर 2' में दिखाई देंगी जो 19 मार्च को सिनेमाघरों का रुख कर रही है।