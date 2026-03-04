'हीर रांझा' के लिए अभिनेत्री तलाश पूरी? इम्तियाज अली इस पर लगा सकते हैं दांव

प्रबल दावेदार

सारा अर्जुन 'हीर रांझा' के लिए प्रबल दावेदार

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, उद्योग सूत्रों ने संकेत दिया है कि 'धुरंधर' से सबका ध्यान आकर्षित करने वालीं सारा, फिल्म 'हीर रांझा' के लिए प्रबल दावेदार हो सकती हैं। सूत्र ने बताया, "टीम एक अपेक्षाकृत नए चेहरे की तलाश में है। 'धुरंधर' के बाद, सारा आज की सबसे होनहार युवा अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उभरी हैं। हीर की भूमिका के लिए जिन सबसे मजबूत नामों का मूल्यांकन किया जा रहा है, उनमें उनका नाम शामिल है।"