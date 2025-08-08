'गांधी' पहुंची टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (तस्वीर: एक्स/@pratikg80)

प्रतीक गांधी की वेब सीरीज 'गांधी' पहुंची टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बनाया ये रिकॉर्ड

लेखन दीक्षा शर्मा 11:03 am Aug 08, 202511:03 am

क्या है खबर?

हिंदी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक हंसल मेहता काफी समय से अपनी आगामी वेब सीरीज 'गांधी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके हीरो प्रतीक गांधी हैं। इस सीरीज का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब 'गांधी' से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे प्रशंसक खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल, टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (TIFF) 2025 में इस फिल्म का प्रीमियर होने वाला है। इस खबर की जानकारी खुद प्रतीक ने दी है।