प्रतीक गांधी की वेब सीरीज 'गांधी' पहुंची टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बनाया ये रिकॉर्ड
क्या है खबर?
हिंदी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक हंसल मेहता काफी समय से अपनी आगामी वेब सीरीज 'गांधी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसके हीरो प्रतीक गांधी हैं। इस सीरीज का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब 'गांधी' से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे प्रशंसक खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल, टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (TIFF) 2025 में इस फिल्म का प्रीमियर होने वाला है। इस खबर की जानकारी खुद प्रतीक ने दी है।
गांधी
सामने आई पहली झलक
प्रतीक ने लिखा, '50वें टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गांधी के विश्व प्रीमियर की घोषणा करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। TIFF के प्रतिष्ठित प्राइम टाइम स्लेट में चयनित होने वाली पहली भारतीय सीरीज है।' दिलचस्प बात यह है कि 'गांधी' टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण में भारत की ओर से चुनी जाने वाली पहली सीरीज बनी है। सीरीज में प्रतीक की पहली झलक सामने आ चुकी है, जिसमें वह गांधी की भूमिका में दिख रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Honored to announce the world premiere of Gandhi at the 50th Toronto International Film Festival 2025, the first Indian series to be selected in TIFF’s prestigious Primetime slate! #GandhiAtTIFF #TIFF50 #Gandhi@mehtahansal @ApplauseSocial @bhaminioza @nairsameer pic.twitter.com/xW5roZZeid— Pratik Gandhi (@pratikg80) August 7, 2025