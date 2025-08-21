पूजा बेदी की मां मौत से पहले हो गई थीं गायब, बोलीं- कभी नहीं मिला शरीर

बिंदास और आत्मविश्वास से भरीं अभिनेत्री पूजा बेदी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता कबीर बेदी और शास्त्रीय नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की बेटी हैं। पूजा की मां प्रोतिमा एक बिंदास ओडिसी डांसर थीं, जिन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। हाल ही में उनकी बेटी पूजा ने बताया कि कैसी उनकी मां ने अपना जीवन अपनी तरह से जिया और उनकी मौत भी उनकी मर्जी से ही हुई। क्या कुछ बोलीं पूजा, आइए जानते हैं।

खुलासा मां हमें होमवर्क नहीं करने देती थीं- पूजा इंडियन एक्सप्रेस को पूजा ने बताया, "जुहू बीच की रेत पर मुझे ABCD सिखाना, हमें लगातार गले लगाना और चूमना, खूब हंसना, मां से जुड़ी मेरे जहन में सैकड़ों यादें हैं। हम कभी होमवर्क घर लाकर करने लगते तो मां डांटती थीं। कहती थीं, मैं तुम्हें घर का काम स्कूल ले जाने के लिए नहीं देती, तो वो तुम्हें घर लाने के लिए स्कूल का काम कैसे दे सकते हैं? यह मेरा तुम्हारे साथ समय है, अपना होमवर्क मत करो।"

निधन "अपनी मर्जी से जिंदगी जी और अपनी मर्जी से मरीं" पूजा कहती हैं, "मां ने हमेशा हर किसी की मदद की और उनका पूरा साथ दिया। वह किसी के भी जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कर सकती थीं। मेरी मां एक ऐसी महिला थी, जो जो बनना चाहती थीं, उसके लिए बनी थीं।" 50 साल की उम्र से पहले ही मां के निधन पर पूजा बोलीं, "काश मैंने उनके साथ बहुत कुछ किया होता। उन्होंने अपनी मर्जी से जिंदगी जी और सचमुच अपनी मर्जी से मरीं।"

अंतिम यात्रा आखिरी दिनों में कुल्लू चली गई थीं प्रोतिमा पूजा बोलीं कि उनकी मां उनके पास आईं। उन्होंने अपनी वसीयत लिखी। अपनी संपत्ति से लेकर गहने तक, सबकुछ उन्हें सौंप दिया। उन्होंने कहा था, "सिद्धार्थ (पूजा का भाई) अब नहीं रहा, उसने आत्महत्या कर ली है। तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे जाने दो।" फिर 12 पन्नों का खत उन्होंने लिखा और बताया कि वह कुल्लू मनाली में हैं और बहुत खुश हैं। इसके बाद पूजा से उनकी आखिरी बार बात हुई थी।