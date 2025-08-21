बॉक्स ऑफिस: 'वॉर 2' की कमाई की रफ्तार धीमी, सातवें दिन का कारोबार रहा सबसे कम
क्या है खबर?
ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा हो गया है। उनकी यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 14 अगस्त को दर्शकों के बीच आई थी। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रही है। हर गुजरते दिन के साथ फिल्म का कारोबार घटता जा रहा है। आइए जानें 'वॉर 2' ने सातवें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कमाई
दुनियाभर में कमाए 298 करोड़ रुपये से अधिक
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने अपनी रिलीज के सातवें दिन यानी पहले बुधवार को 5.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 199 करोड़ रुपये हो गया है। 400 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म की कमाई भारत में 200 करोड़ रुपये की ओर है। बता दें कि 'वॉर 2' ने दुनियाभर में 298.1 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है।
वॉर 2
अयान मुखर्जी ने किया है 'वॉर 2' का निर्देशन
'वॉर 2' में जूनियर एनटीआर भी मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है। फिल्म में ऋतिक और एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। अभिनेत्री कियारा आडवाणी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इसमें उनकी जोड़ी ऋतिक के साथ बनी है। 'वॉर 2' के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है, वहीं आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है।