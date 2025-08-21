'वॉर 2' ने सातवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hrithikroshan)

बॉक्स ऑफिस: 'वॉर 2' की कमाई की रफ्तार धीमी, सातवें दिन का कारोबार रहा सबसे कम

लेखन दीक्षा शर्मा 09:47 am Aug 21, 202509:47 am

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा हो गया है। उनकी यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 14 अगस्त को दर्शकों के बीच आई थी। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रही है। हर गुजरते दिन के साथ फिल्म का कारोबार घटता जा रहा है। आइए जानें 'वॉर 2' ने सातवें दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।