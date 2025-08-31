पवन सिंह ने अंजलि राघव से मांगी माफी, लिखा- मेरा कोई गलत इरादा नहीं था
क्या है खबर?
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह विवादों में हैं। दरअसल, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अभिनेत्री अंजलि राघव की कमर को गलत तरीके से छूते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों अंजलि ने पवन की अश्लील हरकत के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। अब पवन ने अंजलि के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री से माफी मांगी है।
माफी
पवन ने लिखी ये बात
पवन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव नहीं देखा पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इरादा नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं, इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूं।' इसके तुरंत बाद पवन की माफी पर अंजलि ने प्रतिक्रिया दी।
प्रतिक्रिया
मैंने उन्हें माफ कर दिया है- अंजलि
अंजलि ने लिखा, 'पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है। वो मुझझे बड़े हैं और वरिष्ठ कलाकार हैं... मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जय श्री राम।' बता दें कि अंजलि हरियाणवी डांसर, अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने कई सुपरहिट हरियाणवी म्यूजिक एल्बम में काम किया है। 'चंद्रवाल देखूंगी' और 'गिरे ये आंसू' जैसे म्यूजिक वीडियो से अंजलि को खूब लोकप्रियता मिली।