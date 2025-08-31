अंजलि राघव के वीडियो पर पवन सिंह ने दी प्रतिक्रिया (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@singhpawan999)

पवन सिंह ने अंजलि राघव से मांगी माफी, लिखा- मेरा कोई गलत इरादा नहीं था

लेखन दीक्षा शर्मा 10:47 am Aug 31, 202510:47 am

क्या है खबर?

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह विवादों में हैं। दरअसल, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अभिनेत्री अंजलि राघव की कमर को गलत तरीके से छूते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों अंजलि ने पवन की अश्लील हरकत के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। अब पवन ने अंजलि के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री से माफी मांगी है।