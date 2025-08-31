बॉक्स ऑफिस: ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' ने तोड़ा दम, 17वें दिन हुई केवल इतनी कमाई
क्या है खबर?
सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में लगी हुई हैं। इन्हीं में से एक है ऋतिक रोशन की 'वॉर 2'। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आई इस फिल्म से निर्माताओं के साथ-साथ दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी हालत पस्त है। हर गुजरते दिन के साथ इस फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर घटती जा रही है। अब 'वॉर 2' की कमाई के 17वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें मामूली इजाफा देखने को मिला।
कारोबार
'वॉर 2' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'वॉर 2' ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे शनिवार को केवल 1.10 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 233 करोड़ रुपये हो गया है। 400 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'वॉर 2' ने दुनियाभर में 353.75 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर 'वॉर 2' का सामना 'परम सुंदरी' और 'कुली' से हो रहा है।
वॉर 2
OTT पर कहां देख पाएंगे 'वॉर 2'?
'वॉर 2' में जूनियर एनटीआर भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में एनटीआर और ऋतिक रे बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। इस फिल्म के जरिए एनटीआर ने बॉलीवुड में कदम रखा है। कियारा आडवाणी भी इसका हिस्सा हैं। 'वॉर 2' के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है, वहीं आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता हैं। यह यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। 'वॉर 2' का प्रीमियर जल्द नेटफ्लिक्स पर होगा।