'वॉर 2' की हालत पस्त (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hrithikroshan)

बॉक्स ऑफिस: ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' ने तोड़ा दम, 17वें दिन हुई केवल इतनी कमाई

लेखन दीक्षा शर्मा 10:19 am Aug 31, 202510:19 am

क्या है खबर?

सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में लगी हुई हैं। इन्हीं में से एक है ऋतिक रोशन की 'वॉर 2'। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आई इस फिल्म से निर्माताओं के साथ-साथ दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी हालत पस्त है। हर गुजरते दिन के साथ इस फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर घटती जा रही है। अब 'वॉर 2' की कमाई के 17वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें मामूली इजाफा देखने को मिला।