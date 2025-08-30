पवन सिंह की अश्लील हरकत के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने वाली अंजलि राघव कौन हैं?
क्या है खबर?
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह अपने काम से कहीं ज्यादा अपनी हरकतों के चलते सुर्खियों में छाए रहते हैं। अब पवन फिर विवादों में हैं। दरअसल, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अभिनेत्री और गायिका अंजलि राघव के साथ गंदी हरकत करते नजर आ रहे हैं। उनकी इसी हरकत की पोल अंजलि ने खोली है और इसके चलते भोजपुरी इंडस्ट्री को टाटा बाय-बाय कह दिया है। आइए जानें कौन हैं अंजलि राघव।
लोग अंजलि से पूछ रहे थप्पड़ क्याें नहीं मारा?
अंजलि ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर मंच पर पवन सिंह के गलत तरीके से छूने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूं। मुझे मैसेज आ रहे हैं, जो लखनऊ वाला हादसा हुआ उसे लेकर। लोग पूछ रहे हैं कि मैंने कुछ क्यों नहीं बोला, थप्पड़ क्यों नहीं मारा? कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। मीम्स बना रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी।"
पवन सिंह का वीडियो वायरल
Pawan singh ki yeah gathiya harkat to galat hai hi
per ek baat aur dhayan hume rakhni chahiye ki
ANJALI RAGHAV ko defame and criticize na kare kyonki us situation main react karna not easy as she said it was time she thought
something stuck in her body pic.twitter.com/OZVIobCHfd
क्यों हंसकर टाल दी बात?
अभिनेत्री ने कहा, "क्या कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करेगा तो मुझे खुशी होगी?" उन्होंने बताया कि स्टेज पर जब वह लोगों से बात कर रही थीं, तब पवन ने कहा कि उनकी कमर पर कुछ लगा हुआ है। उस वक्त अंजलि को लगा कि शायद साड़ी या ब्लाउज का टैग दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्हें पता चला था कि साड़ी में टैग लगा हुआ था। इसी सोच में उन्होंने हंसते हुए उस बात को टाला था।
क्या बोलीं अंजली राघव?
#PawanSingh खुद को सुपर स्टार कहते हैं। खुद को रॉक स्टार। लेकिन ऐसी हरकत। बिना पूछे टच। खुद लड़की भी बोल रही। अब जवाब देना पड़ेगा। क्या मंशा थी?
अंजलि ने किया भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान
अंजलि ने कहा, "किसी भी लड़की को उसकी इजाजत के बिना छूना गलत है और अगर ऐसा तरीके से किया जाए तो ये हद से ज्यादा गलत है। अगर यही हरकत हरियाणा में किसी ने की होती तो वहां की जनता खुद जवाब दे देती। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती।" इस घटना से गुस्साईं अंजलि ने ऐलान किया कि वह अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। वो अपने परिवार के साथ हरियाणा में बहुत खुश हैं।
अंजलि राघव कौन हैं?
दिल्ली में जन्मीं अंजलि को बचपन से ही गायकी और डांस का बेहद शौक था। अंजलि हरियाणवी डांसर, अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने कई सुपरहिट हरियाणवी म्यूजिक एल्बम में काम किया है। 'चंद्रवाल देखूंगी' और 'गिरे ये आंसू' जैसे म्यूजिक वीडियो से अंजलि को खूब लोकप्रियता मिली। उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीमेल मॉडल हरियाणा के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। इंस्टाग्राम पर अंजलि के 18 लाख फॉलोअर्स हैं। अंजलि का नाम अक्सर गायक दीलिप खारकिया से जुड़ता रहता है।