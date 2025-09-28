'OG' बजट वसूलने से अब कितनी दूर? इस फिल्म के आते ही बिगड़ सकता है गणित

तेलुगू सुपरस्टार पवन कल्याण इन दिनों खूब चर्चा में हैं और हों भी क्यों न, उनकी फिल्म ' दे कॉल हिम OG ' जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इसने पहले दिन सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया। दूसरे दिन भले ही इसकी कमाई गिर गई, लेकिन 2 दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। अब फिल्म के तीसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। एक नजर इसकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर।

नेट कलेक्शन 3 दिन में भारत में फिल्म ने की इतनी कमाई फिल्म ने पेड प्रिव्यू से 21 करोड़ रुपये जुटाए थे और फिर इसे मिलाकर रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 63.75 करोड़ रुपये कमाए। दूसरे दिन फिल्म की कमाई बेशक घटी, लेकिन फिर भी अच्छा कारोबार हुआ। ये 18.75 करोड़ रुपये, वहीं रिलीज के तीसरे दिन फिल्म ने 18.75 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए अब तक भारत में कुल 122.25 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। भले ही फिल्म को हिंदी दर्शक नहीं मिल रहे, लेकिन इसकी कमाई शानदार है।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन दुनियाभर में 200 करोड़ के पार फिल्म को विदेशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है। इसे बनाने में 250 करोड़ रुपये लगे हैं और इसने सिर्फ 3 दिनों में 200 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ दुनियाभर में इतना बड़ा आंकड़ा पार करने वाली ये पवन के करियर की पहली फिल्म बन गई है। पवन साउथ के उन सितारों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने हिंदी पट्टी के दर्शकों के समर्थन के बिना ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

बजट बजट निकालने से बस इतने कदम दूर 'OG' फिल्म को अपना बजट निकालने के लिए अभी 50 करोड़ रुपये और कमाने हैं और उम्मीद है कि रविवार की छुट्टी का इसे खूब फायदा मिलने वाला है। इसके लिए रविवार का दिन मायने भी बहुत रखता है। अब देखना ये होगा कि इस दिन ये फिल्म दुनियाभर में कितना कमाती है, क्योंकि इसके बाद इसकी कमाई की राह मुश्किल हो जाएगी। वजह ये कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को रिलीज के लिए तैयार है।

अनुमान क्या बॉक्स ऑफिस पर 'OG' का खेल खत्म कर देगी 'कांतारा- चैप्टर 1'? 'कांतारा- चैप्टर 1' ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है, जिससे न सिर्फ इस फिल्म की टीम, बल्कि दर्शकों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। फिल्म पंडित कयास लगा रहे हैं कि ये आते ही न सिर्फ पवन की 'OG', बल्कि कई फिल्मों का सीन बॉक्स ऑफिस पर बिगाड़ देगी। एडवांस बुकिंग में ही लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि 'कांतारा: चैप्टर 1' के सामने बॉक्स ऑफिस पर 'OG' डटी रहेगी या ढेर हो जाएगी।