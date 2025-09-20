ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' में इस बॉलीवुड सुपरस्टार की एंट्री, दुनियाभर में गूंजेगी दहाड़

ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म 'कांतारा' से रातों-रात मशहूर हो गए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। अब पिछले काफी समय से ऋषभ अपनी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' के प्रीक्वल को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म से उन्होंने दिलजीत दोसांझ को ताे पहले ही जोड़ लिया था और अब उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को भी इसका हिस्सा बना लिया है। ऋतिक को ऋषभ ने क्या जिम्मेदारी दी है, आइए जानते हैं।

ऐलान ऋतिक फिल्म के हिंदी ट्रेलर से उठाएंगे पर्दा 'कांतारा: चैप्टर 1' का ट्रेलर 22 सितंबर, 2025 को दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर रिलीज होगा और अब एक रोमांचक अपडेट सामने आया है कि इसका हिंदी ट्रेलर ऋतिक लॉन्च करेंगे। फिल्म के अभिनेता-निर्देशक ऋषभ ने एक्स पर लिखा, 'जब प्रकृति की ताकत टकराएगी एक सुपरस्टार की आग से। 'कांतारा चैप्टर 1' के हिंदी ट्रेलर का अनावरण करेंगे सुपरस्टार ऋतिक सर। और भी दिग्गज और भी भाषाएं। अब 'कांतारा' की दहाड़ गूंजेगी पूरे विश्व में। बने रहिए हमारे साथ।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए ऋषभ शेट्टी का पोस्ट When the force of nature meets the fire of a Superstar 🔥

The Hindi Trailer of #KantaraChapter1 will be unveiled by the phenomenal @iHrithik Sir.



More legends. More languages.

The roar of #Kantara will now echo across the world. Stay tuned!#KantaraChapter1Trailer drops on… pic.twitter.com/IGOWv7CmlK — Rishab Shetty (@shetty_rishab) September 20, 2025

आगाज 2 अक्टूबर को इस फिल्म से टकराएगी 'कांतारा: चैप्टर 1' 'कांतारा: चैप्टर 1' के साथ वरुण धवन की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी 2 अक्टूबर को ही सिनेमाघरों में आ रही है। 'कांतारा' जब रिलीज हुई थी तो उस वक्त शुरुआत में सिर्फ साउथ में आई थी, लेकिन फिल्म को इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली कि बाद में हिंदी पट्टी के दर्शकों के लिए भी इसे लाया गया। ऋषभ की इस फिल्म को हिंदी में AA फिल्म्स वितरित करने वाली है, जो रवीना टंडन के पति की कंपनी है।

कमाई 16 कराेड़ की 'कांतारा' ने छापे थे 400 करोड़ 'कांतारा' में ऋषभ शेट्टी ने लीड भूमिका निभाई थी। वो ही फिल्म के लेखक और निर्देशक थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में हीरो का रोल ऋषभ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मजबूरी में लीड रोल किया था, क्योंकि फिल्म का बजट बहुत कम था। हालांकि, 'कांतारा' की कामयाबी ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था। 16 करोड़ रुपये के बजट में इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपये छापे थे।