बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन औंधे मुंह गिरी 'OG', भारत की ऑस्कर एंट्री 'होमबाउंड' भी फेल

कमाई दूसरे दिन कमाए बस 19 करोड़ पहले दिन फिल्म ने बंपर ओपनिंग करके कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। इसके दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़े सामने आए हैं और फिल्म की कमाई काफी गिर गई है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन सिर्फ 19.25 करोड़ की कमाई की है, जबकि पहले दिन इसने 63.75 करोड़ कमाए थे और प्री सेल्स से इसने 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी। कुल मिलाकर ये फिल्म अब तक भारत में 104 करोड़ रुपये कमा चुकी है।

शुरुआत इमरान की तेलुगू सिनेमा में धमाकेदार एंट्री 'दे कॉल हिम OG' से इमरान हाशमी ने तेलुगू इंडस्ट्री में कदम रखा है और उनका ये डेब्यू जबरदस्त रहा है। फिल्म में पवन के साथ-साथ इमरान की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है। इमरान इसमें विलेन बने है, जिनका धांसू अवतार देख दर्शकों ने खूब सीटियां और तालियां बजाई हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स की भी जनता ने खूब तारीफ की है। हालांकि, अब देखना होगा कि आगे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है।