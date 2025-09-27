बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन औंधे मुंह गिरी 'OG', भारत की ऑस्कर एंट्री 'होमबाउंड' भी फेल
क्या है खबर?
तेलुगू सुपरस्टार पवन कल्याण पिछले काफी समय से फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी ये फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में आई और आते ही इसने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की 'जवान' से लेकर रणबीर कपूर की 'एनिमल' और विक्की कौशल की 'छावा' तक सबकी छुट्टी कर दी थी, वहीं दूसरे दिन ये उसका आधा भी नही कमा पाई है। रिलीज के दूसरे दिन फिल्म के कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिली है।
कमाई
दूसरे दिन कमाए बस 19 करोड़
पहले दिन फिल्म ने बंपर ओपनिंग करके कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। इसके दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़े सामने आए हैं और फिल्म की कमाई काफी गिर गई है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन सिर्फ 19.25 करोड़ की कमाई की है, जबकि पहले दिन इसने 63.75 करोड़ कमाए थे और प्री सेल्स से इसने 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी। कुल मिलाकर ये फिल्म अब तक भारत में 104 करोड़ रुपये कमा चुकी है।
शुरुआत
इमरान की तेलुगू सिनेमा में धमाकेदार एंट्री
'दे कॉल हिम OG' से इमरान हाशमी ने तेलुगू इंडस्ट्री में कदम रखा है और उनका ये डेब्यू जबरदस्त रहा है। फिल्म में पवन के साथ-साथ इमरान की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है। इमरान इसमें विलेन बने है, जिनका धांसू अवतार देख दर्शकों ने खूब सीटियां और तालियां बजाई हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स की भी जनता ने खूब तारीफ की है। हालांकि, अब देखना होगा कि आगे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है।
होमबाउंड
'हाेमबाउंड' की कमाई कर देगी दंग
जाह्नवी कपूर, विशाल जेठवा और ईशान खट्टर की फिल्म 'होमबाउंड' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इसे ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। 26 सितंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म को जितना प्यार और सम्मान बाहर मिल रहा है, उतना ही बॉक्स ऑफिस पर इसका हाल बुरा नजर आ रहा है। फिल्म ने पहले दिन महज 30 लाख रुपये कमाए हैं।