'OG' ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, बड़े-बड़े सितारों की फिल्में भी ढेर 

अभिनेता पवन कल्याण पिछले काफी समय से फिल्म ' दे कॉल हिम OG ' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। 25 जुलाई को उनकी यह फिल्म सिनेमाघरों में आई तो इसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। पवन की इस क्राइम एक्शन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। पहले ही दिन 'OG' ने बड़े-बड़े सितारों की फिल्मों को मात दे दी। आइए जानें पवन की इस फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की।

कमाई 'OG' ने पहले दिन कमाए 70 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दे कॉल हिम OG' ने अपनी रिलीज के पहले दिन यानी गुरुवार को सभी भाषाओं में 70 करोड़ रुपये का कारोबार किया। हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं और आधिकारिक डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। उधर प्री-सेल में इस फिल्म ने 20.25 करोड़ रुपये कमाए थे। इस तरह 'OG' ने 90.25 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।

मात इन सितारों की फिल्मों को दी मात पवन ने 'OG' में अपने एक्शन से बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धुआं उड़ाया है कि उन्होंने इस साल आई आमिर खान,अक्षय कुमार और विक्की कौशल जैसे बड़े सितारों की फिल्मों को भी धूल चटा दी है। आमिर की फिल्म 'सितारे जमीन पर' ने पहले दिन 10.70 करोड़ रुपये की कमाई की थी तो विक्की की 'छावा' ने 31 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। उधर अक्षय की फिल्म 'स्काई फोर्स' ने 15.30 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला था।