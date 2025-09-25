'दे कॉल हिम OG' रिव्यू: पवन कल्याण ने लूटी महफिल, दर्शकों ने फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर

काफी समय से तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण फिल्म 'दे कॉल हिम OG' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस एक्शन क्राइम फिल्म को समीक्षकों की तरफ से हरी झंडी मिली, वहीं दर्शक भी पवन की अदाकारी और इसकी कहानी की तारीफ कर रहे हैं। अब जानते हैं फिल्म देखने के बाद दर्शक क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

रिव्यू रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं कई दृश्य 'दे कॉल हिम OG' देखकर लौट रहे अधिकांश दर्शक पवन की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें असल OG बता रहे हैं। फिल्म के कई दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कुछ लोग इस फिल्म के फर्स्ट हाफ की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ को दूसरा भाग पसंद आ रहा है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'यह पूरी फिल्म पवन कल्याण के प्रशंसकों के लिए बनाई गई है। बहुत शानदार। एक बार जरूर देखें।'

2 ND HALF FAMILY EMOTION LEKAPOTHE CINEMA NKO RANGE LO UNDEDHI#TheyCallHimOG #TheyCallHimOGReview pic.twitter.com/06uJKRwd76 — NENE (@happyworld9992) September 25, 2025

कहानी दर्शकों के लिए बनाई गई यह फिल्म एक यूजर लिखते हैं, 'अभी-अभी 'OG' देखकर निकला हूं और अभी भी सदमे में हूं। एक बेहतरीन गैंगस्टर फिल्म, जिसे सिर्फ पावर स्टार पवन कल्याण ही निभा सकते थे। इस तूफान को सिनेमाघरों में देखना न भूलें।' दूसरे यूजर ने फिल्म के निर्देशक सुजीत की तारीफ करते हुए लिखा, 'दूसरा भाग पहले से बेहतरीन है। निर्देशक सुजीत ने इस फिल्म को न केवल प्रशंसकों के लिए, बल्कि पारिवारिक दर्शकों के लिए भी वाकई दिलचस्प बना दिया है। धन्यवाद।'

My Honest Review 4/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 🔥#OG #OgMovie #PawanKalyan #Sujeeth #TheyCallHimOGReview #OG — Let's X ott Bo (@letsxottBo) September 25, 2025

इमरान इमरान हाशमी ने रखा तेलुगु सिनेमा में कदम 'OG' के जरिए अभिनेता इमरान हाशमी ने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा है। फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में इमरान और पवन की भिड़ंत वाकई देखने लायक है। फिल्म में उनके काम को काफी सराहा जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'पूरा बॉलीवुड एक तरफ.... और अपना इमरान हाशमी एक तरफ। छाई है तबाही नाम है उसका ओमी।' एक लिखते हैं, 'क्या एंट्री है बॉस। मजा ही आ गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर है भाई'