इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में बजेगा 'अमर सिंह चमकीला' का डंका, दिलजीत दोसांझ को भी मिला नामांकन

दिलजीत दोसांझ से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिससे उनके प्रशंसक खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल, एक ओर जहां उनकी फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में नामांकन मिला है, वहीं इसके लिए दिलजीत को भी बेस्ट एक्टर की श्रेणी में नामित किया गया है, जो न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज ने अपनी वेबसाइट पर ये ऐलान किया है।

उपलब्धि दिलजीत ने किया कमाल दिलजीत को 'अमर सिंह चमकीला' में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकित किया गया है। यही नहीं, उनकी इस फिल्म ने भी सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी/मिनी सीरीज की श्रेणी में भी नामांकन हासिल कर दुनियाभर में भारत का मान बढ़ाया है। ये वैश्विक मंच पर भारतीय कंटेंट के लिए यकीनन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दुनियाभर से दिलजीत के प्रशंसक उन्हें इस सम्मान के लिए बधाई दे रहे हैं।

आभार दिलजीत ने इम्तियाज को कहा शुक्रिया दिलजीत ने इंस्टा स्टोरी पर एमी अवॉर्ड्स में नामांकन की जानकारी अपने प्रशंसकों के साथ साझा कर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'ये सब आपकी वजह से हो पाया है इम्तियाज सर।' बता दें कि नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में दिलजीत, चमकीला का किरदार निभाकर OTT पर छा गए थे। फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने चमकीला की पत्नी अमरजोत कौर का किरदार निभाया था। 'जब वी मेट' के निर्देशक इम्तियाज अली ने फिल्म का निर्देशन किया था।