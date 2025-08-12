पराग त्यागी ने शादी की 11वीं सालगिरह पर शेफाली जरीवाला को किया याद, देखिए वीडियो
क्या है खबर?
'कांटा लगा' गाने से मशहूर हुईं अभिनेत्री शेफाली जरीवाला इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। 27 जून को 42 साल की उम्र में कार्डिएक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई थी। अब शेफाली के पति और अभिनेता पराग त्यागी ने अपनी शादी की 11वीं सालगिरह पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो साझा किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ पराग ने अपनी पत्नी शेफाली के लिए लंबा-चौड़ा नोट लिखा है।
पोस्ट
पराग ने लुटाया शेफाली पर प्यार
पराग ने लिखा, 'मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरी परी, जब मैंने तुम्हें 15 साल पहले पहली बार देखा था तो मुझे पता था कि तुम मेरे लिए ही बनी हो। 11 साल पहले इसी दिन तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया। मेरे जीवन में आने और मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। अब मैं हमारी प्यारी यादों के साथ जी रहा हूं। आखिरी सांस तक और उसके बाद भी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#pragtyagi #shefalijariwala pic.twitter.com/3FIKcSlsAD— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 12, 2025