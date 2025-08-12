पराग त्यागी ने शेफाली जरीवाला पर लुटाया प्यार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@paragtyagi)

पराग त्यागी ने शादी की 11वीं सालगिरह पर शेफाली जरीवाला को किया याद, देखिए वीडियो

लेखन दीक्षा शर्मा 05:28 pm Aug 12, 202505:28 pm

क्या है खबर?

'कांटा लगा' गाने से मशहूर हुईं अभिनेत्री शेफाली जरीवाला इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। 27 जून को 42 साल की उम्र में कार्डिएक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई थी। अब शेफाली के पति और अभिनेता पराग त्यागी ने अपनी शादी की 11वीं सालगिरह पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो साझा किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ पराग ने अपनी पत्नी शेफाली के लिए लंबा-चौड़ा नोट लिखा है।