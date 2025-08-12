'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में नजर आएंगे सलमान खान-आमिर खान, मिली ये दिलचस्प जानकारी
क्या है खबर?
काजोल और ट्विंकल खन्ना का टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' पिछले काफी समय से चर्चा में है। इस शो का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस शो को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। बनिजेय एशिया इस शो का निर्माण कर रहा है। अब खबर आ रही है 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में आमिर खान और सलमान खान बतौर मेहमान नजर आ सकते हैं।
रिपोर्ट
प्रशंसक हुए उत्साहित
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के पहले एपिसोड में आमिर और सलमान बतौर मेहमान एक साथ नजर आ सकते हैं। दोनों ने मुंबई में अपने हिस्से की शूटिंग पहले ही कर ली है और अब प्रशंसक लंबे समय के बाद दोनों अभिनेताओं को एक साथ देखने के लिए उत्साहित हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने भी इस शो के लिए हामी भर दी है।
शो
शो की मेजबानी करेंगी काजोल और ट्विंकल
काजोल और ट्विंकल के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में फिल्म जगत की जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी, जो शो की मेजबान काजोल और ट्विंकल के साथ दिलचस्प बातचीत करेंगी। इस शो में न सिर्फ ग्लैमर की झलक मिलेगी, बल्कि मेहमानों की निजी जिंदगी के अनसुने किस्से और करियर से जुड़े अनुभव भी सामने आएंगे। बता दें कि 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है।