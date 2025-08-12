'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में आएंगे सलमान-आमिर

'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में नजर आएंगे सलमान खान-आमिर खान, मिली ये दिलचस्प जानकारी

लेखन दीक्षा शर्मा 04:12 pm Aug 12, 202504:12 pm

क्या है खबर?

काजोल और ट्विंकल खन्ना का टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' पिछले काफी समय से चर्चा में है। इस शो का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस शो को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे। फिलहाल इसकी रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। बनिजेय एशिया इस शो का निर्माण कर रहा है। अब खबर आ रही है 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में आमिर खान और सलमान खान बतौर मेहमान नजर आ सकते हैं।