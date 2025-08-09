OTT पर देखिए 'नेचुरल स्टार' नानी की ये 5 फिल्में, पहली वाली तो दुनियाभर में छाई
क्या है खबर?
साउथ में अभिनेता नानी को एक ऐसा टैग मिला हुआ है, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा में किसी के पास नहीं है। नानी को उनके फैंस 'नेचुरल स्टार' कहते हैं और ये टैग उन्हें फिल्म में अपने हर किरदार को अच्छे से निभाने के लिए मिला। नानी अब तक कई फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखा चुके हैं। आइए फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे नानी की OTT पर मौजूद 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में जानें।
#1
'दसरा'
नानी कई छाेटी-बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन 'दसरा' ने उन्हें न सिर्फ देश बल्कि दुनियाभर में लोकप्रियता दिलाई। नानी ने फिल्म के एक-एक सीन में कमाल कर दिया था। फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश नजर आई थीं। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नानी का एक्शन भी जबरदस्त था। नेटफ्लिक्स पर मौजूद 65 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 120 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
#2
'हाय नाना'
अगर आप नानी के प्रशंसकों में शुमार नहीं हैं तो आप उनकी यह फिल्म भी देख सकते हैं। इसके बाद आप खुद-ब-खुद उनके फैन बन जाएंगे। उनकी फिल्म 'हाय नाना' को देख आप भावनाओं की दुनिया में बहते चले जाएंगे। फिल्म बेशक रुलाएगी, लेकिन सुकून भी देगी। ठहर के सोचने के लिए कहेगी। इसमें नानी के साथ अभिनेत्री मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में थीं। IMDb पर 8.3 रेटिंग वाली उनकी इस फिल्म का लुत्फ आप नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं।
#3
'जर्सी'
सिनेमा और क्रिकेट के दीवानों को तो नानी की यह फिल्म बेशक बहुत पसंद आएगी। 'जर्सी' ने साल 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। मालूम हो कि फिल्म को तेलुगू भाषा की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ संपादन का भी खिताब मिला था। इसी नाम से हिंदी में इसका रीमेक बना , जिसके हीरो शाहिद कपूर थे। हालांकि, हिंदी रीमेक पिट गया था। अमजेन प्राइम वीडियो, MX प्लेयर और जियो हॉटस्टार पर यह फिल्म मौजूद है।
#4 और #5
'हिट: द थर्ड केस' और 'ईगा'
नेटफ्लिक्स पर मौजूद नानी की एक्शन और रोमांच से लबरेज फिल्म 'हिट: द थर्ड केस' का बजट 60 करोड़ रुपये था। इसने बॉक्स ऑफस पर 120 करोड़ रुपये कमाए। नानी के दमदार अभिनय से सजी इस फिल्म का कहानी दिमाग हिला देने वाली है। उधर एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी 'ईगा' में भी नानी ने अपने धाकड़ अभिनय से दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का दिल भी जीत लिया था। यह फिल्म जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर है।