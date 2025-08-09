OTT पर देखिए 'नेचुरल स्टार' नानी की ये 5 फिल्में, पहली वाली तो दुनियाभर में छाई

साउथ में अभिनेता नानी को एक ऐसा टैग मिला हुआ है, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा में किसी के पास नहीं है। नानी को उनके फैंस 'नेचुरल स्टार' कहते हैं और ये टैग उन्हें फिल्म में अपने हर किरदार को अच्छे से निभाने के लिए मिला। नानी अब तक कई फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखा चुके हैं। आइए फिल्म ' द पैराडाइज ' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे नानी की OTT पर मौजूद 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में जानें।

#1 'दसरा' नानी कई छाेटी-बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन 'दसरा' ने उन्हें न सिर्फ देश बल्कि दुनियाभर में लोकप्रियता दिलाई। नानी ने फिल्म के एक-एक सीन में कमाल कर दिया था। फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश नजर आई थीं। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नानी का एक्शन भी जबरदस्त था। नेटफ्लिक्स पर मौजूद 65 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 120 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

#2 'हाय नाना' अगर आप नानी के प्रशंसकों में शुमार नहीं हैं तो आप उनकी यह फिल्म भी देख सकते हैं। इसके बाद आप खुद-ब-खुद उनके फैन बन जाएंगे। उनकी फिल्म 'हाय नाना' को देख आप भावनाओं की दुनिया में बहते चले जाएंगे। फिल्म बेशक रुलाएगी, लेकिन सुकून भी देगी। ठहर के सोचने के लिए कहेगी। इसमें नानी के साथ अभिनेत्री मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में थीं। IMDb पर 8.3 रेटिंग वाली उनकी इस फिल्म का लुत्फ आप नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं।