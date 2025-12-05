नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म 'अखंड 2' रिलीज से पहले टली, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण के प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है। अभिनेता की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अखंड 2', 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी, लेकिन आखिरी समय पर इसे टाल दिया गया। रिलीज से कुछ घंटों पहले निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और इस बात की जानकारी दी है। 2021 में रिलीज 'अखंड' की सफलता के बाद से लोग सीक्वल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिलीज टलने से वह निराश हैं।
ऐलान
निर्माताओं ने 'अखंड 2' की रिलीज को टालने का ऐलान किया
'अखंड 2' के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'भारी मन से, हमें आपको सूचित करते हुए खेद है कि #अखंडा2 अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय पर रिलीज नहीं हो पाएगी। यह हमारे लिए दुखद क्षण है, और हम समझते हैं कि इससे फिल्म का इंतजार कर रहे प्रशंसक और फिल्म प्रेमी को कितनी निराशा होती है। हम काम कर रहे हैं।' इससे पहले 'अखंड 2' के प्रीमियर शो को अचानक रद्द किया गया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
With a heavy heart, we regret to inform you that #Akhanda2 will not be releasing as scheduled due to unavoidable circumstances.— 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) December 4, 2025
This is a painful moment for us, and we truly understand the disappointment it brings to every fan and movie lover awaiting the film.
We are working…
पतिक्रिया
'अखंड 2' की रिलीज टलने पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया
उधर, 'अखंड 2' की रिलीज टलने पर प्रशंसकों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'रिलीज से कुछ घंटे पहले फिल्म स्थगित करना दिल तोड़ने जैसा है।' दूसरे ने लिखा, 'तेलुगु सिनेमा के इतिहास में पहली बार। दुखद' एक अन्य ने लिखा, 'फिल्म का टिकट बुक कर लिया, अब रिफंड कैसे मिलेगा?' वहीं अन्य प्रशंसकों टूटे दिल वाला इमोजी साझा करते हुए अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं।
वजह
'अखंड 2' टलने की वजह आई सामने
मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर 'अखंड 2' स्थगित हुई है, जिसने इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर स्क्रीनिंग रोकी थी। सिनेमाएक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला एक पूर्व मध्यस्थता फैसले पर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद से निकला, जो इरोस के पक्ष में था। कंपनी को 14 प्रतिशत ब्याज के साथ करीब 28 करोड़ का भुगतान करने का अधिकार मिला था। कोर्ट ने बकाया राशि भुगतान होने तक 'अखंड 2' टालने का निर्देश दिया था।