'अखंड 2' से तहलका मचाने को तैयार नंदमुरी बालकृष्ण, सामने आई फिल्म की रिलीज तारीख
'अखंड 2' सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार (तस्वीर: एक्स/@14 Reels Plus)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 02, 2025
05:21 pm
क्या है खबर?

तेलुगू सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण एक बार फिर चर्चा में हैं। उनकी फिल्म 'अखंड' ने दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का दिल भी जीत लिया था। अब इसके दूसरे भाग 'अखंड 2' की रिलीज पर ताजा अपडेट आ गया है। फिल्म सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। इस फिल्म का निर्देशन बोयापाटी श्रीनु ने किया है, वहीं फिल्म के निर्माता राम आचंता और गोपीचंद आचंता हैं। आइए जानें पर्दे पर कब आएगी 'अखंड 2'।

मुकाबला

5 दिसंबर को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से टकराएगी 'अखंड 2'

'अखंड 2' के पोस्टर में नंदमुरी का भयंकर अवतार देखने काे मिला है। लंबे बाल और दाढ़ी के साथ गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल पकड़े उनका ये अवतार प्रशंसकों को उत्साहित कर रहा है। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है। ये 2021 में आई फिल्म 'अखंड' का सीक्वल है, जिसमें सम्युक्ता, आदि पिनिशेट्टी और हर्षाली मल्होत्रा भी हैं। 'अखंड 2' का मुकाबला बॉक्स ऑफिस परे रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से होगा।

ट्विटर पोस्ट

