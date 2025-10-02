'अखंड 2' सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार (तस्वीर: एक्स/@14 Reels Plus)

'अखंड 2' से तहलका मचाने को तैयार नंदमुरी बालकृष्ण, सामने आई फिल्म की रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 05:21 pm Oct 02, 202505:21 pm

क्या है खबर?

तेलुगू सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण एक बार फिर चर्चा में हैं। उनकी फिल्म 'अखंड' ने दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का दिल भी जीत लिया था। अब इसके दूसरे भाग 'अखंड 2' की रिलीज पर ताजा अपडेट आ गया है। फिल्म सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है। इस फिल्म का निर्देशन बोयापाटी श्रीनु ने किया है, वहीं फिल्म के निर्माता राम आचंता और गोपीचंद आचंता हैं। आइए जानें पर्दे पर कब आएगी 'अखंड 2'।