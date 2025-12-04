'धुरंधर' से पहले अर्जुन रामपाल इन फिल्मों में विलेन बनकर छाए, OTT पर हैं मौजूद

#1 'ओम शांति ओम' फराह खान के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ओम शांति ओम' साल 2007 में रिलीज हुई थी। शाहरुख खान ने फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था, और उनके अपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आई थीं। फिल्म में अर्जुन भी थे जिन्होंने लोगों की वाहवाही लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अर्जुन ने बेहद मुकेश मेहरा नाम का दमदार किरदार निभाया था जो फिल्म में सीधे शाहरुख को टक्कर देता है। 'ओम शांति ओम' OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

#2 'रा.वन' और 'राजनीति' शाहरुख और करीना कपूर की फिल्म 'रा.वन' 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अर्जुन ने खतरनाक AI प्रतिपक्षी का किरदार निभाया था जिसके नाम पर ही फिल्म का नाम रखा गया था। इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'राजनीति' में भी अर्जुन का ग्रे शेड देखने को मिला था। इस फिल्म में उन्होंने पृथ्वीराज नाम का किरदार निभाया था जो सत्ता संघर्ष और विश्वासघात से भरपूर था।

