'मिराई' ने बॉक्स ऑफिस पर किया वो कारनामा, जो ब्लॉकबस्टर 'हनु-मान भी ना कर पाई

साउथ से एक नई फिल्म आई है, जिसका नाम है ' मिराई '। फिल्म के हीरो हैं 'हनु-मान' वाले तेजा सज्जा , जिन्होंने बिना किसी शोर-शराबे के आई अपनी इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अब तेजा लेकर आए हैं 'मिराई', जिसने पहले ही दिन कमाई के मामले में 'हनु-मान' को भी मात दे दी है। फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में आई और आते ही दर्शकों को अपना मुरीद बना गई। आइए इसकी पहले दिन की कमाई जानें।

कमाई पहले दिन मिली फिल्म को तगड़ी ओपनिंग 'हनु मान' की तरह ही 'मिराई' भी पौराण‍िक कहानी से जोड़कर बनाई गई एक फैंटेसी एक्‍शन-एडवेंचर फिल्‍म है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, कार्तिक गट्टमनेनी के निर्देशन में बनी 'मिराई' ने पहले दिन देश में 12 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्‍म ने तेलुगू वर्जन से 10.60 करोड़ रुपये तो हिंदी वर्जन से भी 1.25 करोड़ रुपये कमाए हैं। तमिल, मलयालम और कन्‍नड़ भाषा में इस फिल्म ने 5-5 लाख रुपये बटोरे हैं।

रिकॉर्ड 'मिराई' ने 'हनु-मान' को छोड़ा पीछे तेजा की फिल्म 'हनु-मान' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन अब तेजा ने अपनी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की पहले दिन की कमाई को भी मात दे दी है। ये तेजा के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है। बता दें कि 'मिराई' को दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों से भी शानदार प्रतिक्रिया मिली है। 'मिराई' पौराणिक कथा को आज की फैंटेसी कहानी के साथ लेकर चलती है।

कहानी क्या है फिल्म की कहानी? पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले बनी 'मिराई' एक यंग योद्धा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे 9 पवित्र शास्त्रों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, जो मनुष्यों को देवताओं में बदलने की क्षमता रखता है। फिल्म में मानव मूल्यों जैसे करुणा, नैतिकता, लालच और घृणा से बचाव पर जोर देती है। फिल्म में दमदार कहानी के साथ-साथ बेहतरीन VFX का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी इस फिल्म की खूब तारीफ की थी।