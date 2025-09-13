महिमा चौधरी की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद शाहरुख खान ने खाई थी ये कसम

अभिनत्री महिमा चौधरी अब भले ही पर्दे पर उतनी सक्रिय न हों, लेकिन 90 के दशक में उन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों को अपना खूब दीवाना बनाया। महिमा ने मॉडलिंग की दुनिया के बाद बॉलीवुड में कदम रखा और एक बड़ा मुकाम हासिल किया। हाल-फिलहाल में 'इमरजेंसी' और 'नादानियां' जैसी फिल्मों में दिखीं महिमा 52 साल की हो गई हैं। आइए जानते हैं उन्हें पहली बार शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका कैसे मिला।

शुरुआत महिमा ने 'परदेस' से रखा था बॉलीवुड में कदम महिमा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म 'परदेस' से की थी। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मीं महिमा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जिसके चलते उन्होंने कई म्यूजिक चैनलों में बतौर VJ किया था। उस दौरान ही महिमा पर सुभाष घई की नजर पड़ी और उन्हें फिल्म 'परदेस' मिल गई। हालांकि, इस फिल्म के मिलने में महिमा की हंसी ने असली कमाल किया था।

कमाल महिमा की हंसी ने लूटी महफिल महिमा ने 'परदेस' में कुसुम गंगा का शानदार किरदार निभाया और शाहरुख पर भी भारी पड़ गईं। हालांकि, वो सुभाष घई की पहली पसंद नहीं थीं। निर्देशक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह फिल्म में माधुरी दीक्षित को लेना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन सकी। उसके बाद महिमा का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें वह एक बात पर काफी जोर से हंसीं। बस उस हंसी को देखकर ही निर्देशक ने महिमा को फिल्म में ले लिया था।

कसम शाहरुख ने खाई निर्देशक के साथ कभी न काम करने की कसम माधुरी की ना के बाद सुभाष ने नया चेहरा ढूंढा और उन्हें ऋतु चौधरी मिलीं, जिनका नाम उन्होंने महिमा रखा। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख और सुभाष में काफी अनबन हो गई थी। दरअसल, पत्नी गौरी खान की प्रेग्नेंसी की वजह से शाहरुख ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। उनके बीच मतभेद हुए। फिर शाहरुख ने कसम खा ली कि वो दोबारा सुभाष के साथ काम नहीं करेंगे और ऐसा ही हुआ।