रणबीर कपूर ने किया सुपरस्टार यश का रास्ता साफ, टल गया साल का सबसे बड़ा टकराव

Oct 31, 2025
10:58 am
Oct 31, 2025
10:58 am
क्या है खबर?

रणबीर कपूर कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। एक ओर जहां वो नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 4,000 करोड़ी 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में हैं, वहीं उनकी फिल्म 'लव एंड वॉर' भी सुर्खियाें में बनी हुई है। अब उनकी इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, ये फिल्म साल 2026 में ईद पर सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये महाटकराव टल गया है।

टकराव

टल गई 2 धुरंधरों की भिड़ंत

साल 2026 में ईद पर 2 बड़े-बड़े धुरंधरों की भिड़ंत होने वाली थीं। एक तरफ यश अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' के साथ आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर थे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे दमदार सितारों की 'लव एंड वॉर'। इस फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली हैं, जो यूं तो अपने काम में माहिर हैं, लेकिन इस बार भंसाली अपनी टाइमलाइन में थोड़ा चूक गए हैं, जिसके चलते अब ये टकराव टलता हुआ नजर आ रहा है।

टाइमलाइन

चूक गए भंसाली

'लव एंड वॉर' और 'टॉक्सिक' दोनों ही पैन इंडिया फिल्में हैं और दोनों ही फिल्मों को लेकर दर्शक गजब उत्साहित हैं। ऐसे में अगर ये फिल्में एक ही दिन सिनेमाघरों का रुख करतीं तो दोनों को ही इस टक्कर का खामियाजा भुगतना पड़ता, वहीं निर्माताओं को इस भिड़ंत से भारी नुकसान उठाना पड़ता। दूसरी ओर खबर है कि अपने हर काम को बारीकी से करने वाले भंसाली फिलहाल शूटिंग के मामले में काफी पीछे चल रहे हैं।

शेड्यूल

यश के रास्ते से हटे रणबीर

'लव एंड वॉर' का शूटिंग शेड्यूल काफी पीछे चल रहा है। ये किसी भी सूरत में ईद, 2026 पर रिलीज नहीं हो पाएगी। फिल्म की लगभग 75 दिनों शूटिंग अभी बाकी है। संजय लीला भंसाली ने रणबीर, आलिया और विक्की से अगले साल 2026 की गर्मियों तक की तारीख देने की गुजारिश की है, ताकि बचा हुआ काम निपट सके। कुल मिलाकर अब ईद पर सिर्फ और सिर्फ यश की 'टॉक्सिक' का कब्जा होगा।

रिलीज

तो अब कब रिलीज होगी 'लव एंड वॉर'?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईद से 'लव एंड वॉर' हटती है तो अगली तारीख जून की शुरुआत में फाइनल की जा सकती है। अब भंसाली को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो फिल्म की रिलीज पर नया निर्णय लेंगे और इसका नई रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान करेंगे। उधर यश की 'टॉक्सिक' पर फुल स्पीड में काम चल रहा है। इस फिल्म को कन्नड़ और इंग्लिश में शूट किया गया है।