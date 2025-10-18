'लव एंड वाॅर' के सेट से लीक हुआ आलिया भट्ट का लुक, दिल हार बैठे प्रशंसक

LOADING...
'लव एंड वाॅर' से आलिया भट्ट का लुक लीक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aliaabhatt)

Oct 18, 2025
अभिनेत्री आलिया भट्ट पिछली बार फिल्म 'जिगरा' में नजर आई थीं, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। आने वाले दिनों में उनकी कई फिल्में कतार में हैं। इन्हीं में से एक है 'लव एंड वॉर', जिसकी राह उनके प्रशंसक बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के सेट से आलिया की कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं, जाे साेशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

आलिया के लुक पर फिदा हुए फैंस

आलिया की 'लव एंड वाॅर' के सेट से लीक हुईं तस्वीरों पर दर्शक खूब प्यार लुटा रहे हैं। उनके इस खूबसूरत लुक ने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। कुछ आलिया की साड़ी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ को उनका हेयरस्टाइल भा रहा है। आलिया के इस अंदाज की खासतौर से उनके प्रशंसक तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उनके इस रेट्रो लुक ने फिल्म को लेकर लोगों को उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है।

60 और 70 के दशक की अभिनेत्री बनीं आलिया

तस्वीरों में आलिया शिमरी साड़ी में नजर आईं, वहीं उन्होंने 60 और 70 के दशक की अभिनेत्रियों की तरह जूड़ा बनाया हुआ है, जो उनपर खूब जंच रहा है। आलिया की ये तस्वीरें तब की हैं, जब वो अपनी वैनिटी वैन से निकलकर शूटिंग लोकेशन पर जा रही थीं। उनकी नोज पिन भी ध्यान खींच रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'लव एंड वॉर' साल 1964 में आई राज कपूर, वैज्यंतिमाला और राजेंद्र कुमार की 'संगम' पर आधारित है।

