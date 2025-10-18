'लव एंड वाॅर' से आलिया भट्ट का लुक लीक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@aliaabhatt)

'लव एंड वाॅर' के सेट से लीक हुआ आलिया भट्ट का लुक, दिल हार बैठे प्रशंसक

लेखन नेहा शर्मा 01:10 pm Oct 18, 202501:10 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री आलिया भट्ट पिछली बार फिल्म 'जिगरा' में नजर आई थीं, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। आने वाले दिनों में उनकी कई फिल्में कतार में हैं। इन्हीं में से एक है 'लव एंड वॉर', जिसकी राह उनके प्रशंसक बड़ी बेसब्री से देख रहे हैं। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के सेट से आलिया की कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं, जाे साेशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।