'है जवानी तो इश्क होना है' की नई रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@varundvn)

वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' पर आया अपडेट, जानिए नई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am Oct 31, 202510:35 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' पर अपडेट जारी कर दिया गया है। मई, 2025 में जब फिल्म की घोषणा हुई, उस वक्त से लोग फिल्म के बारे में अधिक से अधिक जानने को उत्सुक थे। 31 अक्टूबर को निर्माताओं ने नई रिलीज तारीख के साथ कास्ट की घोषणा कर दी है। निर्देशन की कमान वरुण के पिता डेविड धवन ने संभाली है और रमेश तौरानी निर्माता हैं। आइए जानते हैं रिलीज तारीख।