वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' पर आया अपडेट, जानिए नई रिलीज तारीख
'है जवानी तो इश्क होना है' की नई रिलीज तारीख जारी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@varundvn)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 31, 2025
10:35 am
बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' पर अपडेट जारी कर दिया गया है। मई, 2025 में जब फिल्म की घोषणा हुई, उस वक्त से लोग फिल्म के बारे में अधिक से अधिक जानने को उत्सुक थे। 31 अक्टूबर को निर्माताओं ने नई रिलीज तारीख के साथ कास्ट की घोषणा कर दी है। निर्देशन की कमान वरुण के पिता डेविड धवन ने संभाली है और रमेश तौरानी निर्माता हैं। आइए जानते हैं रिलीज तारीख।

वरुण की फिल्म इस दिन होगी रिलीज

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने 'है जवानी तो इश्क होना है' पर अपडेट जारी करते हुए लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। इस रोमांटिक-कॉम फिल्म में वरुण के साथ, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य किरदार में हैं। टिप्स फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म अगले साल 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। बता दें कि पहले निर्माता इस फिल्म को 10 अप्रैल, 2026 को रिलीज करने वाले थे, लेकिन अब तारीख आगे बढ़ गई है।

